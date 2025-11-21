Országos havazás kezdődött

2025-ben korán kopogtatott a tél. Az időjárás télire fordult, leesett az első hó és utánpótlás is érkezik.

Az előrejelzések szerint a csütörtök este megkezdődött havazás nem csak ma, de az egész hétvégén folytatódik. Ha tehetjük, ne csak videókon és fotókon vagy a webkamerák felvételein gyönyörködjünk benne: irány a természet és élvezzük a fehér tájat!

Havazással érkezett a téli időjárás

Csütörtökön a Börzsönyben és a Kőszegi-hegységnem észlelték a legtöbb havat, de pénteken az ország több részén is hideg időjárásra és hóesésre ébredhettek. A nagyobb városokban egyelőre nem marad meg a hó, de észleltek hóesést Szombathelyen, Kaposváron és Dobogókőn is.

Dobogókő igazi mesevilággá változott

Az ország egyik legszebb részén is leesett az első hó és ha az előrejelzések beigazolódnak, friss csapadék is érkezik, így meg is marad a hótakaró.

Hol eshet hétvégén a hó?

A HungaroMet előrejelzésében arról tájékoztat, sokfelé, több hullámban, főként hazánk keleti kétharmadán várható csapadék: a Dunántúlon és az északi hegyekben már korábban, majd késő délutántól, estétől nyugat felől a síkvidéken is egyre többfelé havas esőre, havazásra van kilátás, az ország több részében kiadták a riasztást. A magasabb helyeken vastagabb hótakaró is létrejöhet, míg a síkvidéken inkább a vékonyabb, vizes, olvadozó hóréteg lehet a jellemző. A folytatásban délnyugat felől több hullámban érkezik fölénk csapadék, hazánk nagyobb részén kiadós mennyiség is eshet, a hegyekben meg is maradhat a hó – figyelmeztet a Life.