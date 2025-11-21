2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Más pénzét verte el az egyetemista

MH
 2025. november 21. péntek. 18:38
Megosztás

Gondtalan élet fiatal korban is – vélekedhetett az a román egyetemista, aki más pénzét verte dobra.

Más pénzét verte el az egyetemista
De jó cipő, megveszem...
Fotó: AFP/Science Photo Library/Victor de Schwanberg

Elege lett a nélkülözésből egy 20 éves pitești születésű brassói egyetemistának – írja a Főtér. Mint a cikkből kiderül, a fiatalembert a minap vette őrizetbe a rendőrség csalás gyanújával, miután 46.000 lejt (3,7 millió forintot) költött el a nagymamája testvérének bankszámlájáról.

A hatóságok szerint a delikvens 2025. január 12. és március 30. között a bankkártya fizikai birtoklása nélkül, jogellenesen használta annak adatait, és több mint 320 tranzakciót hajtott végre olyan platformokon, mint a Temu, a Zalando, a Glovo és más weboldalak. A pénzből ruhákat, elektronikai cikkeket, számítógép alkatrészeket és ételt rendelt. A nyomozás részeként szerdán házkutatásokat tartottak Argeș és Brassó megyében, és az ügy szempontjából számos releváns tárgyat foglaltak le.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink