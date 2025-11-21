Közel húsz milliárd forintot ért Frida Kahlo önarcképe

Rekordáron, 54,7 millió dollárért (18 milliárd forintért) kelt el Frida Kahlo egy önarcképe a Sotheby's csütörtöki New York-i árverésén. Az aukciósház közlése szerint ez a legmagasabb összeg, amelyet árverésen egy nő által készített műalkotásért valaha kifizettek.

Az 1940-ből származó, El sueno (La cama) - lefordítva Az álom (Az ágy) - című szürreális festményért, amely egy baldachinos ágyban, élet és halál határmezsgyéjén ábrázolja az alvó művészt, két licitáló között öt percig folyt a küzdelem. A győztes licitálót az aukciósház nem nevezte meg.

Az aukciós női rekordot a művészek között korábban Georgia O'Keeffe amerikai festő tartotta, akinek Jimson Weed/White Flover No.1 című alkotása 2014-ben 44 millió dollárért (14,5 milliárd forintért) kelt el.

Kahlo egyéni aukciós rekordja korábban 34,9 millió dollár (11,5 milliárd forint) volt, amit 2021-ben fizettek ki egy képéért.

Az El sueno (La cama) című festményét 1980-ban bocsátották utoljára árverésre, akkor 51 ezer dollárt (17 millió forintot), a jelenlegi ár ezredrészét adták érte.

Anna Di Stasi, a Sotheby's latin-amerikai részlegének vezetője szerint a csütörtöki aukciós rekord egyfelől annak szólt, hogy egyre inkább elismerik Kahlo művészi zsenialitását, másfelől annak, hogy a női művészeket is egyre nagyobbra értékelik a műtárgypiacon.

A főleg önarcképeivel világhírűvé vált Frida Kahlo 1907-ben született és 47 évesen, súlyos fizikai fájdalmakkal és érzelmi megpróbáltatásokkal teli élet után 1954-ben hunyt el.