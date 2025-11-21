2025. december 7., vasárnap

Előd

Havazás várható a hétvégén

 2025. november 21. péntek. 16:33
A meteorológiai előrejelzések szerint szombat délelőttig a Bakony és az Északi-középhegység magasabb csúcsain tíz-tizenöt centiméteres hótakaró is kialakulhat, de síkvidéken is több helyen leeshet néhány centiméternyi hó, továbbá a meteorológusok helyenként megélénkülő, olykor viharos széllökésekre is figyelmeztetnek – tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-t pénteken.

A jeges-havas úton romlik a menetstabilitás, a havazás miatt pedig a látási viszonyok. Ilyenkor különösen fontos, hogy az autóval közlekedők csak a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak – tartalmazza a közlemény.

Ugyanakkor az út- és látási viszonyoknak, a télies körülmények között fokozott figyelmet igényel az autóvezetés, mert az autó megcsúszhat, ami a féktávolság jelentős növekedésével jár – tették hozzá. Felhívták a figyelmet arra, hogy indulás előtt célszerű meggyőződni a jármű műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről, amelynek elakadás esetén is elegendőnek kell lennie.

Nélkülözhetetlen egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni, illetve érdemes élelmiszert, italt, plusz kabátot és egy takarót is bekészíteni az autóba – sorolták. Az OKF arra kéri a közlekedőket, hogy kísérjék figyelemmel a hatóságoknak a téli időjárással kapcsolatos közleményeit.

Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a met.hu weboldalon, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján, az utinform.hu-n lehet tájékozódni. Azt is javasolják, hogy a közlekedők használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását a VÉSZ-t!

