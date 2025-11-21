El a kezekkel a gyerekeinktől! – írta Vitályos Eszter kormányszóvivő pénteki Facebook-bejegyzésében arról, hogy a francia vezérkari főnök szerint fel kell készülni arra, hogy gyerekeink meghalhatnak a fronton.

A kormányszóvivő által a Facebook-bejegyzéséhez mellékelt videóban Fabien Mandon francia vezérkari főnök arról beszélt: Franciaországnak „el kell fogadnia, hogy elveszítheti a fiait”.

Vitályos Eszter ezzel kapcsolatban azt írta: „Tudod kinek a gyerekét készítsétek ti fel arra, hogy meghalhatnak a háborúban?!”

A háborúpártiak már több nyugati országban nyíltan arról prédikálnak, hogy fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy háborúba kell menniük és ott meg kell halniuk. Brüsszel bábjai már itt Magyarországon is duruzsolják, hogy ha kell, majd ők „berántanak mindenkit azonnal” – fűzte hozzá a kormányszóvivő.

„Az édesanyák nevében: El a kezekkel a gyerekeinktől! El a kezekkel a fiainktól! Ez nem a mi háborúnk!” – írta Vitályos Eszter.