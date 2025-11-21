Krónika
„El a kezekkel a gyerekeinktől!”
Vitályos Eszter élesen bírálja a francia vezérkari főnök szavait
A kormányszóvivő által a Facebook-bejegyzéséhez mellékelt videóban Fabien Mandon francia vezérkari főnök arról beszélt: Franciaországnak „el kell fogadnia, hogy elveszítheti a fiait”.
Vitályos Eszter ezzel kapcsolatban azt írta: „Tudod kinek a gyerekét készítsétek ti fel arra, hogy meghalhatnak a háborúban?!”
A háborúpártiak már több nyugati országban nyíltan arról prédikálnak, hogy fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy háborúba kell menniük és ott meg kell halniuk. Brüsszel bábjai már itt Magyarországon is duruzsolják, hogy ha kell, majd ők „berántanak mindenkit azonnal” – fűzte hozzá a kormányszóvivő.
„Az édesanyák nevében: El a kezekkel a gyerekeinktől! El a kezekkel a fiainktól! Ez nem a mi háborúnk!” – írta Vitályos Eszter.