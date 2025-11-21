2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

„El a kezekkel a gyerekeinktől!”

Vitályos Eszter élesen bírálja a francia vezérkari főnök szavait

MH/ MTI
 2025. november 21. péntek. 23:46
Megosztás

El a kezekkel a gyerekeinktől! – írta Vitályos Eszter kormányszóvivő pénteki Facebook-bejegyzésében arról, hogy a francia vezérkari főnök szerint fel kell készülni arra, hogy gyerekeink meghalhatnak a fronton.

„El a kezekkel a gyerekeinktől!”
Vitályos Eszter kormányszóvivő
Fotó: MH/Török Péter

A kormányszóvivő által a Facebook-bejegyzéséhez mellékelt videóban Fabien Mandon francia vezérkari főnök arról beszélt: Franciaországnak „el kell fogadnia, hogy elveszítheti a fiait”.

Vitályos Eszter ezzel kapcsolatban azt írta: „Tudod kinek a gyerekét készítsétek ti fel arra, hogy meghalhatnak a háborúban?!”

A háborúpártiak már több nyugati országban nyíltan arról prédikálnak, hogy fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy háborúba kell menniük és ott meg kell halniuk. Brüsszel bábjai már itt Magyarországon is duruzsolják, hogy ha kell, majd ők „berántanak mindenkit azonnal” – fűzte hozzá a kormányszóvivő.

„Az édesanyák nevében: El a kezekkel a gyerekeinktől! El a kezekkel a fiainktól! Ez nem a mi háborúnk!” – írta Vitályos Eszter.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink