Krónika

Brutális állatkínzás Kecskeméten

Összevesztek, majd az állat repült az erkélyről

MH
 2025. november 21. péntek. 11:02
A Kecskeméti Járásbíróság tárgyalás kitűzése nélkül, előkészítő ülésen hirdetett ítéletet egy férfi és egy nő ügyében, akikkel szemben állatkínzás és garázdaság miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség – számolt be csütörtökön a Kecskeméti Törvényszék.

Brutális állatkínzás Kecskeméten
A nő felkapta a nyulat, és az erkélyről távozó párja után hajította (képünk illusztráció)
Fotó: ANP via AFP/ANP MAG/Sem van der Wal

A tájékoztatás szerint a vádlottak együtt voltak, amikor a férfi egy barna színű nyulat ajándékozott a nőnek. 2025. május 1-jén a kora délutáni órákban a pár összeveszett, emiatt a férfi elhagyta a lakást. A nő ezt követően magához vette a párjától kapott házi nyulat, majd az első emeleti lakásuk erkélyéről a házból éppen kilépő férfi irányába dobta az állatot. A férfi felvette a földről a nyulat, majd nagy erővel belerúgott, amitől az állat több métert repült.

A közelben lévő pizzéria egyik vendége odament a földön fekvő nyúlhoz, ám mire egy kartondobozba tette, hogy segítséget nyújtson, az állat addigra elpusztult.

A bíróság szerint a vádlottak erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

A vádlottak beismerték a bűncselekmények elkövetését, és lemondtak a tárgyalásról. A bíróság a többszörösen büntetett előéletű férfit 10 hónap fogházbüntetésre és 1 év közügyektől eltiltásra, míg a nőt 600 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet a nő vonatkozásában jogerős, a férfi és védője azonban a büntetés enyhítése érdekében fellebbezett, amelyet a Kecskeméti Törvényszék bírál el - írta meg a Tények.

