A német rendőrség egy 1983-as gyilkosság elkövetőjét azonosította

A gyanúsított 19 éves volt ,amikor Hamburgban megölt egy prostituáltat

MH/ MTI
 2025. november 22. szombat. 1:31
Csaknem 43 év elteltével sikerült azonosítani egy Hamburgban elkövetett gyilkosság feltételezett elkövetőjét, aki szerda óta őrizetben van - közölte a német rendőrség pénteken.

A német rendőrség egy 1983-as gyilkosság elkövetőjét azonosította
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Christoph Reichwein

A gyilkosság áldozatát, egy 41 éves szexmunkást 1983. január 11-én lőtték le Hamburgban, egy lakókocsiban. Az elkövető elmenekült a helyszínről és a rendőrségnek mind ez idáig nem sikerült kiderítenie, hogy ki lehetett a gyilkos.

Az eset vizsgálatát később az állami bűnügyi rendőrség megoldatlan ügyekkel foglalkozó osztálya vette át. A nyomozók a legkorszerűbb tudományos módszerek alkalmazásával vizsgálták meg újra a bűncselekmény után összegyűjtött bizonyítékokat, és így bukkantak rá egy olyan DNS-nyomra, melynek segítségével azonosítani tudták a gyanúsítottat, egy német férfit.

Mivel az ügyben elvégzett további vizsgálatok megerősítették a nyomozók gyanúját, az ügyészség először házkutatási parancsot, majd az elfogatóparancsot is megszerezte az ügyben eljáró vizsgálóbírótól. A gyilkosság elkövetésekor 19 éves, jelenleg 61 éves gyanúsítottat Hamburg Finkenwerder kerületében vették őrizetbe.

