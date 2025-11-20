Krónika
Nőtt a csehországi vonatbaleset sérültjeinek száma
Legalább öt embert súlyos állapotban a Ceské Budejovice-i kórházba szállítottak, a többieket pedig a helyszínen látták el a kiérkezett mentők.
„Egy sérült életveszélyes állapotban van, míg hármat az intenzív osztályon kezelünk” - pontosított Iva Nováková, a kórház szóvivője.
A baleset helyszínére érkező Martin Kuba, a dél-csehországi régió elöljárója is, aki később újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy kilenc személy sérülése közepesen súlyos, őket a közeli városok, Písek, Strakonice és Prachatice kórházaiba szállították kivizsgálásra.
A Plzen-Ceské Budejovice között közlekedő gyorsvonat reggel hat óra után Zliví és Dívcice között egy regionális szerelvénnyel ütközött össze eddig ismeretlen okokból - mondta el Martin Kavka, a Cseh Vasutak szóvivője.
A Plzen-Ceské Budejovice vonalon a baleset következtében leállt a forgalom, a vonatok kerülő utakon közlekednek. Az utasokat buszokkal szállították el a baleset helyszínéről.