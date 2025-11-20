2025. december 7., vasárnap

Előd

Nőtt a csehországi vonatbaleset sérültjeinek száma

 2025. november 20. csütörtök. 12:44
Hatvan fölé emelkedett a sérültek száma, miután összeütközött egy gyorsvonat és egy személyvonat csütörtökön reggel Dél-Csehországban - közölte Petra Kafková, a dél-csehországi mentőszolgálat szóvivője, módosítva a korábban általa közölt 40-es számot.

A katasztrófa egész Csehországot megrengette
Fotó: Jan FLEMR / AFP

Legalább öt embert súlyos állapotban a Ceské Budejovice-i kórházba szállítottak, a többieket pedig a helyszínen látták el a kiérkezett mentők.

„Egy sérült életveszélyes állapotban van, míg hármat az intenzív osztályon kezelünk” - pontosított Iva Nováková, a kórház szóvivője.

A baleset helyszínére érkező Martin Kuba, a dél-csehországi régió elöljárója is, aki később újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy kilenc személy sérülése közepesen súlyos, őket a közeli városok, Písek, Strakonice és Prachatice kórházaiba szállították kivizsgálásra.

A Plzen-Ceské Budejovice között közlekedő gyorsvonat reggel hat óra után Zliví és Dívcice között egy regionális szerelvénnyel ütközött össze eddig ismeretlen okokból - mondta el Martin Kavka, a Cseh Vasutak szóvivője.

A Plzen-Ceské Budejovice vonalon a baleset következtében leállt a forgalom, a vonatok kerülő utakon közlekednek. Az utasokat buszokkal szállították el a baleset helyszínéről.

