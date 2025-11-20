A pénteken kezdődő havazás sokfelé gondot okozhat

Borult, csapadékos idő várható a hétvégén, pénteken és szombaton többfelé havazhat, és a szél is megélénkül – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez. Vasárnapra sokfelé összefüggő hótakaró alakulhat ki a jelenlegi számítások szerint.

Pénteken borult lesz az ég, legfeljebb átmeneti szakadozások fordulhatnak elő. Csaknem országszerte várható – helyenként tekintélyes mennyiségű – csapadék, mégpedig több hullámban.

A Dunántúlon és az északi hegyekben már jobbára havas esőre, havazásra van kilátás, de a nap folyamán előbb az Északi-középhegység alacsonyabb részein, majd késő délutántól, estétől a középső országrészben is egyre többfelé tapadó hó válthatja fel ezt. A magasabb helyeken vastagabb hótakaró is létrejöhet, míg síkvidéken inkább a vékonyabb, vizes, olvadozó hóréteg lehet a jellemző. A Tiszántúlon eső, zápor valószínű. Az északias szél többfelé megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke pénteken általában 0 és 7 Celsius-fok között alakul, de az Alföld egyes részein 10 fokot elérő, meghaladó értékek is lehetnek.

Szombaton túlnyomóan borult idő várható, néhol átmeneti szakadozás, vékonyodás előfordulhat a felhőzetben. Sokfelé várható csapadék: az esőből havas esőbe, havazásba váltás határa tovább tolódik kelet, délkelet felé, legkésőbb és legkisebb eséllyel a határ menti területeken változhat a halmazállapot. A kialakuló hótakaró síkvidéken olvadozni fog. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplénben kísérhetik erős, viharos lökések. Szombat hajnalban –2 és +3, kora délután –1 és +5 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap nagyrészt borult idő várható, majd nyugat felől nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Egyre kevesebb helyen, gyengülő intenzitással valószínű havas eső, havazás, ami legtovább az északkeleti országrészben tarthat ki.

A Dunántúli-középhegységben helyenként tíz centimétert is meghaladhatja a hóréteg vastagsága. Az ország középső részén 2-5 centis hóréteggel lehet számolni, míg a legtöbb Észak-Keleten, Sátoraljaújhely környékén lehet, ahol a 20 centimétert is meghaladhatja.

Az északnyugati, nyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Vasárnap hajnalban –5 és +2, kora délután –2 és +4 fok között alakul a hőmérséklet.