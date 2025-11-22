Krónika
Hibák a szobanövények öntözése során
Több mindenre is oda kell figyelni
Túlöntözés
Ez gyökérrothadáshoz és gombás fertőzésekhez vezet. Ennek megelőzése érdekében öntözés előtt ellenőrizze a talaj felső rétegét.
Nem elegendő öntözés
Néhány növény rendszeres öntözést igényel. Ha a talaj túlságosan kiszárad, az stresszt és akár pusztulást is okozhat.
Hideg vízzel öntözés
Ez sokkot okozhat a növénynek. A legjobb megoldás a szobahőmérsékletű víz használata.
A virág jellemzőinek figyelmen kívül hagyása
Például a kaktuszok kevés vizet igényelnek, míg az ibolyák ezzel szemben gyakori öntözést igényelnek. Ezért öntözés előtt fontos megismerkedni az adott növény igényeivel.
Egyenetlen öntözés
Ez gyökérkárosodáshoz, rothadáshoz vagy a gyökerek kiszáradásához vezethet. A megfelelő nedvesség biztosítása érdekében a növényt egyenletesen kell öntözni.
Vízelvezetés hiánya
Emiatt víz gyűlik fel a cserépben, ami a gyökerek rothadásához vezet. A cserépnek vízelvezető lyukakkal kell rendelkeznie, és az alján egy vízelvezető réteget kell használni a víz pangásának megakadályozására.
Ütemezett öntözés
A páratartalom, a hőmérséklet és az évszak befolyásolja a növények vízigényét. Figyelje a virágokat, és ennek megfelelően állítsa be az öntözést - írta meg a Gismeteo.