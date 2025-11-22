Hibák a szobanövények öntözése során

Az öntözés a szobanövények gondozásának egyik legfontosabb aspektusa. Íme néhány gyakori hiba, amit a növénybarátok elkövetnek.

Túlöntözés

Ez gyökérrothadáshoz és gombás fertőzésekhez vezet. Ennek megelőzése érdekében öntözés előtt ellenőrizze a talaj felső rétegét.

Nem elegendő öntözés

Néhány növény rendszeres öntözést igényel. Ha a talaj túlságosan kiszárad, az stresszt és akár pusztulást is okozhat.

Hideg vízzel öntözés

Ez sokkot okozhat a növénynek. A legjobb megoldás a szobahőmérsékletű víz használata.

A virág jellemzőinek figyelmen kívül hagyása

Például a kaktuszok kevés vizet igényelnek, míg az ibolyák ezzel szemben gyakori öntözést igényelnek. Ezért öntözés előtt fontos megismerkedni az adott növény igényeivel.

Egyenetlen öntözés

Ez gyökérkárosodáshoz, rothadáshoz vagy a gyökerek kiszáradásához vezethet. A megfelelő nedvesség biztosítása érdekében a növényt egyenletesen kell öntözni.

Vízelvezetés hiánya

Emiatt víz gyűlik fel a cserépben, ami a gyökerek rothadásához vezet. A cserépnek vízelvezető lyukakkal kell rendelkeznie, és az alján egy vízelvezető réteget kell használni a víz pangásának megakadályozására.

Ütemezett öntözés

A páratartalom, a hőmérséklet és az évszak befolyásolja a növények vízigényét. Figyelje a virágokat, és ennek megfelelően állítsa be az öntözést - írta meg a Gismeteo.