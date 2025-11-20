2025. december 7., vasárnap

Krónika

Hatalmas katasztrófa Dél-Csehországban

MH/MTI
 2025. november 20. csütörtök. 9:02
Egy gyorsvonat és egy személyvonat ütközött össze csütörtökön reggel Dél-Csehországban, a balesetben több mint negyven személy megsérült – közölte Petra Kafková, a dél-csehországi mentőszolgálat szóvivője.

Hatalmas katasztrófa Dél-Csehországban
A katasztrófa egész Csehországot megrengette
Fotó: Jan FLEMR / AFP

Legalább öt embert súlyos állapotban a Ceské Budejovice-i kórházba szállítottak, a többieket pedig a helyszínen látták el a kiérkezett mentők. A Plzen-Ceské Budejovice között közlekedő gyorsvonat reggel hat óra után Zliví és Dívcice között egy regionális szerelvénnyel ütközött össze eddig ismeretlen okokból – mondta el Martin Kavka, a Cseh Vasutak szóvivője. A Plzen-Ceské Budcejovice vonalon a baleset következtében leállt a forgalom, a vonatok kerülő utakon közlekednek.

