2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Autóbusz zuhant egy folyóba Kambodzsa középső részén

MH/ MTI
 2025. november 20. csütörtök. 11:12
Megosztás

Tizenhárom ember meghalt, és 24 másik megsérült Kambodzsa középső részén, amikor egy busz egy híd korlátját átszakítva a folyóba zuhant - közölte egy helyi rendőrtiszt.

Autóbusz zuhant egy folyóba Kambodzsa középső részén
Legkeveebb tizenhárom ember vesztette életét, amikor Kambodzsában egy busz a folyóba zuhant (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/MARCO LONGARI

Sziv Szovanna, a körzeti rendőrség helyettes parancsnoka arról tájékoztatott, hogy a baleset helyi idő szerint hajnali 3 óra körül, Kampong Thom tartomány Santuk körzetében történt egy országúton. „Tizenhárom ember, köztük nyolc nő, meghalt, 24 másik pedig megsérült” - nyilatkozott az illetékes telefonon a Hszinhua kínai hírügynökségnek. „A baleset legvalószínűbb oka az volt, hogy a sofőr elaludt a volánnál”.

A sérülteket a baleset után azonnal kórházba szállították, az áldozatok valamennyien kambodzsai állampolgárok.

A közúti balesetek halálos áldozatainak száma továbbra is magas a délkelet-ázsiai országban. A kormány jelentése szerint 2025 első kilenc hónapjában 1062 ember halt meg közúti balesetekben, 2256-an pedig megsérültek.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink