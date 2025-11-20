Autóbusz zuhant egy folyóba Kambodzsa középső részén

Tizenhárom ember meghalt, és 24 másik megsérült Kambodzsa középső részén, amikor egy busz egy híd korlátját átszakítva a folyóba zuhant - közölte egy helyi rendőrtiszt.

Legkeveebb tizenhárom ember vesztette életét, amikor Kambodzsában egy busz a folyóba zuhant (képünk illusztráció)

Sziv Szovanna, a körzeti rendőrség helyettes parancsnoka arról tájékoztatott, hogy a baleset helyi idő szerint hajnali 3 óra körül, Kampong Thom tartomány Santuk körzetében történt egy országúton. „Tizenhárom ember, köztük nyolc nő, meghalt, 24 másik pedig megsérült” - nyilatkozott az illetékes telefonon a Hszinhua kínai hírügynökségnek. „A baleset legvalószínűbb oka az volt, hogy a sofőr elaludt a volánnál”.

A sérülteket a baleset után azonnal kórházba szállították, az áldozatok valamennyien kambodzsai állampolgárok.

A közúti balesetek halálos áldozatainak száma továbbra is magas a délkelet-ázsiai országban. A kormány jelentése szerint 2025 első kilenc hónapjában 1062 ember halt meg közúti balesetekben, 2256-an pedig megsérültek.