Krónika
Autóbusz zuhant egy folyóba Kambodzsa középső részén
Sziv Szovanna, a körzeti rendőrség helyettes parancsnoka arról tájékoztatott, hogy a baleset helyi idő szerint hajnali 3 óra körül, Kampong Thom tartomány Santuk körzetében történt egy országúton. „Tizenhárom ember, köztük nyolc nő, meghalt, 24 másik pedig megsérült” - nyilatkozott az illetékes telefonon a Hszinhua kínai hírügynökségnek. „A baleset legvalószínűbb oka az volt, hogy a sofőr elaludt a volánnál”.
A sérülteket a baleset után azonnal kórházba szállították, az áldozatok valamennyien kambodzsai állampolgárok.
A közúti balesetek halálos áldozatainak száma továbbra is magas a délkelet-ázsiai országban. A kormány jelentése szerint 2025 első kilenc hónapjában 1062 ember halt meg közúti balesetekben, 2256-an pedig megsérültek.