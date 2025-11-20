A Semeru vulkán kitörése megrengette Indonéziát

Több mint 900 embert evakuáltak Jáva szigetén a Semeru vulkán kitörése miatt, és a hegyen csapdába került 170 hegymászót is biztonságos helyre juttatták csütörtökön az indonéz hatóságok.

A vulkán szerdán tízszer lövellt ki magából lávát és kőzetdarabokat, amelyek akár 13 kilométer távolságban csapódtak be a hegy lejtőin, ezért a hatóságok a legmagasabb szintű riasztást adták ki. Kelet-Jáva mentőszolgálata többtucatnyi alkalmazottal dolgozott a veszélyben lévő lakosság evakuálásán. A vulkán közelében élő 956 embert iskolákban, mecsetekben és kormányzati épületekben helyezték el – számolt be Prahista Dian, a szolgálat tisztviselője. Hozzátette, hogy folyik a kutatás az esetleg csapdába került emberek után, hogy őket is ki tudják menteni.

A csapdába került hegymászókat, akik a vulkán lábánál, a krátertől mintegy 6,4 kilométerre lévő tóparti kempingben éjszakáztak, csütörtökön sikerült biztonságba helyezni – mondta el Septi Wardhani, a Semeru nemzeti park illetékese.

Az indonéziai vulkanológiai hivatal felvételein látható, hogy a vulkán kráteréből feltörő hatalmas forró hamufelhő beborította a hegy lejtőit. A Semeru legutóbbi, 2021. decemberi nagy kitörésének legkevesebb 51 halálos áldozata volt, és a vulkán hamuval borította be a közeli falvakat. A 3676 méter magas Semeru Indonézia mintegy 130 aktív vulkánjának egyike. A szigetekből álló ország a Tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal mellett helyezkedik el.