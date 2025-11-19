2025. december 7., vasárnap

Előd

Skandi: Két szerencsés is bankot robbantott

Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is

 2025. november 19. szerda. 22:14
Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint november 19-én, szerda este megtartották a 47. heti Skandináv lottó sorsolást.

Skandi: Két szerencsés is bankot robbantott
Kettő telitalálatos szelvény is volt a skandináv lottón, november 19-én
Fotó: MH

Első számsorsolás: 6 (hat), 12 (tizenkettő), 18 (tizennyolc), 20 (húsz), 26 (huszonhat), 28 (huszonnyolc), 33 (harminchárom).

Második számsorsolás: 5 (öt), 6 (hat), 15 (tizenöt), 16 (tizenhat), 18 (tizennyolc), 27 (huszonhét), 33 (harminchárom).

Nyeremények: 7 találatos szelvény két darab volt, nyereményük egyenként 145 151 715 forint. 6 találatos szelvény 70 darab, nyereményük egyenként 236 990 forint; 5 találatos szelvény 2573 darab, nyereményük egyenként 6445 forint; 4 találatos szelvény 34 634 darab, nyereményük egyenként 2480 forint.

