Krónika
Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M2-es metró
Csütörtökön, pénteken este és a hétvégén a szerelvények az Örs vezér terétől a Deák térig közlekednek
A karbantartást a Kossuth Lajos tér és a Deák Ferenc tér között végzik. Azt írták: az M2-es pótlóbusz - a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között - a Margit hídon át közlekedik és betér a Kossuth Lajos tér és a Batthyány tér felé is.
A Kossuth Lajos térnél a Déli pályaudvar felé az Alkotmány utcában lehet felszállni, a Deák Ferenc tér felé pedig a Bajcsy-Zsilinszky úton, amely a 70-es és a 78-as trolibuszokkal érhető el.
A Batthyány térnél a Déli pályaudvar irányába a Csalogány utcában, a Fő utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen lehet felszállni, ahol a vágányzár idején megáll a 11-es és a 39-es autóbusz is. A Deák Ferenc tér felé a Batthyány téren a templom előtt állnak meg a pótlóbuszok.