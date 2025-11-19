Krónika
Ötezer lyuk rejtélye
Egy titokzatos dombot fedeztek fel Peruban
Drónok és a gödrökben talált növényi maradványok mikroszkópos elemzése segítségével a tudósok kukorica, nád és más növények pollenjét fedezték fel, amelyek az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatosak. A gödröket blokkokba csoportosították, amelyeket gyalogutak választottak el egymástól, megkönnyítve az áruk mozgását és leltározását. Elrendezésük elemzése numerikus mintázatokat tárt fel, amelyek a quipuk – az információk rögzítésére használt csomózott zsinórok – szerkezetére emlékeztetnek.
A Monte Sierpe Peru tengerparti és hegyvidéki régiói közötti átmeneti zónában található. Ez a fekvés kényelmes találkozóhellyé és kereskedelmi központtá tette. A radiokarbonos kormeghatározás azt mutatja, hogy a komplexumot a 14. században, majd később az inkák uralma alatt is használták.