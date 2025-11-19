Ötezer lyuk rejtélye

Egy körülbelül 1,4 kilométer hosszú, rejtélyes halmot fedeztek fel Peru déli részén, a Monte Sierpe régióban, amely több mint 5000 pontosan egymáshoz igazított gödröt tartalmaz. Új kutatások szerint ez a szerkezet kezdetben nyílt piactérként szolgált a helyi csoportok közötti árucsere számára, majd később az Inka Birodalom számviteli és ellenőrzési rendszerének részévé vált.

A Monte Sierpe-t régóta rejtély övezi az 5000 lyuk miatt, amelyek mérföld hosszú sávokban helyezkednek el a hegyoldalban

Drónok és a gödrökben talált növényi maradványok mikroszkópos elemzése segítségével a tudósok kukorica, nád és más növények pollenjét fedezték fel, amelyek az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatosak. A gödröket blokkokba csoportosították, amelyeket gyalogutak választottak el egymástól, megkönnyítve az áruk mozgását és leltározását. Elrendezésük elemzése numerikus mintázatokat tárt fel, amelyek a quipuk – az információk rögzítésére használt csomózott zsinórok – szerkezetére emlékeztetnek.

A Monte Sierpe Peru tengerparti és hegyvidéki régiói közötti átmeneti zónában található. Ez a fekvés kényelmes találkozóhellyé és kereskedelmi központtá tette. A radiokarbonos kormeghatározás azt mutatja, hogy a komplexumot a 14. században, majd később az inkák uralma alatt is használták.