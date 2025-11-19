Krónika
Ősi RNS-t vontak ki 40 000 éves gyapjas mamutból
Új perspektíva
Egy Yuka nevű mamutbébiből vett minta jól megőrzött szőr- és izomszerkezetet mutat. Az RNS-elemzés kimutatta, hogy a halál pillanatában az izmok metabolikus stressz alatt álltak, amelyet valószínűleg egy barlangi oroszlán – a mamutok valószínűsíthető ragadozója – támadása okozott. Az RNS-adatok felhasználásával a tudósok cáfolták az állat nemére vonatkozó korábbi feltételezést is, megállapítva, hogy Yuka hím volt.
A további kutatások egyedülálló betekintést nyújthatnak az ősi állatok biológiájába, alkalmazkodásaikba és evolúciójukba. Ez új perspektívákat nyit a kihalt és a modern fajok közötti fiziológiai különbségekre.