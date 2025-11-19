2025. december 7., vasárnap

Ősi RNS-t vontak ki 40 000 éves gyapjas mamutból

Új perspektíva

 2025. november 19. szerda. 17:38
A tudósoknak első alkalommal sikerült RNS-t izolálniuk egy jó állapotban fennmaradt gyapjas mamutból, amelyet a szibériai permafrosztban találtak. A DNS-sel ellentétben, amely általános genetikai keretet biztosít, az RNS feltárja, hogy mely gének voltak aktívak az állatban a halál beálltakor. Ez segít megérteni az állat szöveteiben röviddel a halál előtt lezajló folyamatokat.

Ősi RNS-t vontak ki 40 000 éves gyapjas mamutból
RNS-t izoláltak egy jó állapotban fennmaradt gyapjas mamutból
Fotó: AFP/Science Photo Library/MGA/Science Photo Libra/Mark Garlick

Egy Yuka nevű mamutbébiből vett minta jól megőrzött szőr- és izomszerkezetet mutat. Az RNS-elemzés kimutatta, hogy a halál pillanatában az izmok metabolikus stressz alatt álltak, amelyet valószínűleg egy barlangi oroszlán – a mamutok valószínűsíthető ragadozója – támadása okozott. Az RNS-adatok felhasználásával a tudósok cáfolták az állat nemére vonatkozó korábbi feltételezést is, megállapítva, hogy Yuka hím volt.

A további kutatások egyedülálló betekintést nyújthatnak az ősi állatok biológiájába, alkalmazkodásaikba és evolúciójukba. Ez új perspektívákat nyit a kihalt és a modern fajok közötti fiziológiai különbségekre.

