Migránsokat csempésző bandára csapott le a rendőrség

Migránsok csempészésére szakosodott nemzetközi bűnszervezetre csapott le a rendőrség Brazíliában szerdán, a hivatalos tájékoztatás szerint a bűnözőknek több országban, köztük Pakisztánban, Afganisztánban, Mexikóban és az Egyesült Államokban is voltak kapcsolataik.

A tájékoztatás szerint a bűnszervezet központja Brazília volt, amelyen belül több térségben is tevékenykedtek. Az emberkereskedők utasítására a migránsok Brazíliában menedékjogért folyamodtak, majd a banda tagjai tengeri, illetve vízi úton Mexikóba vitték őket, ahonnan illegálisan megpróbáltak bejutni az Egyesült Államok területére.

A nemzetközi részvétellel zajló nyomozás során sikerült őrizetbe venni az ügy fő gyanúsítottját. Többektől a vizsgálat további idejére elvették útlevelüket. A bírósági határozat által befagyasztott vagyoni eszközök, gépjárművek, hajók, légi járművek és kriptovaluták összegének becsült értéke eléri az 5,9 millió brazil realt (367 millió forint). A hatósági műveletek során házkutatások végrehajtása mellett több körözést is kiadtak.