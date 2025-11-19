Miért jósolta Newton a világvégét 2060-ra?

Egy 1704-ben írt levelében a híres tudós, Isaac Newton azt jósolta, hogy a világvége 2060-ban bekövetkezhet. Ez az állítás a bibliai szövegek, különösen Dániel könyvének tanulmányozásán alapult.

Newton számításai szerint a katasztrofális események, mint például a háborúk és a járványok, a „gonosz nemzetek pusztulásához” vezetnének, majd ezt követően ezeréves béke uralkodása következne, amelyet Krisztus és a szentek vezetnének. A tudós a kronológia segítségével kötötte össze a megjósolt apokalipszist a Szent Római Birodalom megalapításával.

Stephen Snobelen tudománytörténész úgy véli, hogy Newton ezeket a próféciákat nem elkerülhetetlen végnek, hanem egy új korszak kezdetének tekintette. Azt is hangsúlyozza, hogy Newton számára nem volt szigorú különbség a vallás és a tudomány között.

Newton levelét a Jeruzsálemi Héber Egyetem őrzi, és továbbra is érdeklődést kelt a tudományról és vallásról alkotott nézetei iránt.