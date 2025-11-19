Megvan a halálos légimentési ügy ítélete

Az ügyben a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség 2022 nyarán emelt vádat egy honvédségi kutató-mentő helikopter parancsnoka ellen légi közlekedés halált okozó gondatlan veszélyeztetése miatt. A Fővárosi Törvényszék 2024. március 26-án kihirdetett elsőfokú ítéletével a honvédtisztet bűnösnek mondta ki a vádbeli közlekedési bűncselekményben, 8 hónap, 2 év próbaidőre felfüggesztett fogházra ítélte, és előzetes bírósági mentesítésben részesítette. A ügyészi és védői fellebbezések nyomán másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla 2025. január 17-án a helikopter pilótáját bűncselekmény hiányában felmentette.

Ez ellen azonban bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása érdekében fellebbezett a katonai ügyész. A Kúria kedden kihirdetett harmadfokú, jogerős ítéletével kimondta a vádlott bűnösségét a vádbeli cselekmény miatt, 8 hónap, végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett fogházra ítélte, és egyben előzetesen mentesítette a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, így a vádlott továbbra is a honvédség kötelékében maradhat – közölte az ügyészség.

Korábbi sajtóhírek szerint a vádlott 2020 júliusában parancsnokként teljesített kutató-mentő szolgálatot honvédségi helikopterrel, amikor Vértesszőlős közelében fák közé zuhant siklóernyőshöz riasztották. Mentés közben a helikopter rotorja által keltett légáramlat faágakat tört le, megrántotta a siklóernyőt, a siklóernyős földre zuhant, életveszélyesen megsérült, és egy hónappal később a kórházban elhunyt.