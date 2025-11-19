Ködös, borús szerdánk lesz

A Dunántúl és a középső tájak fölé délnyugat felől napközben alacsonyszintű felhőzet érkezik, így ott erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Csapadék nem valószínű - olvasható a HungaroMet szerdai előrejelzésében.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csupán Sopron körül élénkülhet meg a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között várható. Késő este -1, +6 fok valószínű.

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Az orvosmeteorológus szerint többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak.