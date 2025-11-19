Krónika
Ködös, borús szerdánk lesz
A rétegfelhőzet egyes körzetekben tartósabban is megmaradhat, másutt azonban nagyrészt napos idővel indul a nap
Ködös, borús szerdánk lesz (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Ferenc Isza
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csupán Sopron körül élénkülhet meg a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között várható. Késő este -1, +6 fok valószínű.
Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Az orvosmeteorológus szerint többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak.