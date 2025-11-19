2025. december 7., vasárnap

Előd

Krónika

Kitört az indonéziai Semeru vulkán

A hatóságok a legmagasabb szintű riasztást adták ki

MH/MTI
 2025. november 19. szerda. 14:25
Indonéziában 5,6 kilométeres hamufelhőt lövellve a magasba kitört a Jáva szigetén található Semeru vulkán - tájékoztatott az ázsiai ország vulkanológiai intézete szerdán.

Kitört az indonéziai Semeru vulkán
Indonéziában 5,6 kilométeres hamufelhőt lövellve a magasba kitört a Jáva szigetén található Semeru vulkán
Fotó: AFP/Robert Harding RF/Roberto Moiola

A hatóságok a legmagasabb szintű riasztást adták ki, valamint felszólították a környékbelieket, ne lépjenek be a vulkán körül kialakított, két és fél kilométeres biztonsági zónába. A 3676 méter magas vulkán a sziget legmagasabb hegye. Indonézia a Tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal mellett helyezkedik el. Az országban 142 vulkán van. A világon itt él a legtöbb ember, aki tűzhányó közelében lakik, köztük 8,6 millióan 10 kilométeres sugarú körön belül.

A szigetekből álló országban emellett gyakoriak a földrengések is.

