Kitört az indonéziai Semeru vulkán

Indonéziában 5,6 kilométeres hamufelhőt lövellve a magasba kitört a Jáva szigetén található Semeru vulkán - tájékoztatott az ázsiai ország vulkanológiai intézete szerdán.

A hatóságok a legmagasabb szintű riasztást adták ki, valamint felszólították a környékbelieket, ne lépjenek be a vulkán körül kialakított, két és fél kilométeres biztonsági zónába. A 3676 méter magas vulkán a sziget legmagasabb hegye. Indonézia a Tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal mellett helyezkedik el. Az országban 142 vulkán van. A világon itt él a legtöbb ember, aki tűzhányó közelében lakik, köztük 8,6 millióan 10 kilométeres sugarú körön belül.

A szigetekből álló országban emellett gyakoriak a földrengések is.