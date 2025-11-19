Jogerős a halálos motorbalesetet okozó autós börtönbüntetése

Jogerősen 4 év és 4 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a Debreceni Törvényszék szerdán azt a férfit, aki halálos balesetet okozott a 4-es főút hajdú-bihari szakaszán - tájékoztatta a bíróság szóvivője az MTI-t.

Dobó Dénes közölte: határozatával a törvényszék helybenhagyta a Püspökladányi Járásbíróság halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége, járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntette és segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt kiszabott elsőfokú ítéletét, amelyben a vádlottat végleges hatállyal eltiltotta a közúti járművezetéstől.

Az ügy lényege szerint a vádlott érvényes gépjárművezetői engedély hiányában - mivel őt a Püspökladányi és a Hajdúszoboszlói Járásbíróság is jogerősen eltiltotta a közúti járművezetéstől - 2022 júniusában személygépkocsival közlekedett Püspökladány lakott területén kívül, a 4-es főúton, Debrecen felől Karcag irányába.

A vádlott a gépkocsiban egyedül tartózkodott, a járművel neki felróható okból áttért a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol gépjárműve bal első része frontálisan ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő motorkerékpárral.

Az ütközést követően a személygépkocsi kissé balra tartva tovább sodródott a bal oldali útpadka irányába, ahol jobb első részével nekiütközött a sértett motorját követő, mögötte szabályosan közlekedő másik motorkerékpár elejének - tájékoztatott a szóvivő. A közlemény szerint az ütközések következtében a vádlott járműve megpördült, majd megállt, a motorkerékpárok az út melletti árokba hajtva felborultak.

A balesetet követően a vádlott kiszállt a személygépkocsiból, és a helyszínről futva, ismeretlen helyre távozott anélkül, hogy segítséget nyújtott volna. A baleset következtében az egyik motoros a helyszínen életét vesztette, míg a másik nyolc napon túl gyógyuló, súlyos, életveszélyes, maradandó fogyatékossággal járó sérüléseket szenvedett - írta a bírósági szóvivő.