Hogyan válasszuk ki a tökéletes kést?

A megfelelő kés kiválasztása létfontosságú szerepet játszik a feladatok minőségében és biztonságában – mind a konyhában, mind a szabadban. Hét alapvető késtípus létezik.

A szakácskés egy sokoldalú eszköz, széles, ívelt pengével zöldségek, hús szeletelésére és ételek darálására. A japán változat, a santoku kés könnyebb és laposabb pengével rendelkezik.

A hámozó- és univerzális kések kompaktak és precízek, ideálisak gyümölcshámozáshoz és apró, kényes feladatok elvégzéséhez.

A recés késeket kenyér és paradicsom vágására tervezték. Ez az él lehetővé teszi a puha pékáruk és a csúszós felületű ételek precíz vágását anélkül, hogy összetörné őket.

A faragókések hús csontoktól való elválasztására, halak vágására és készételek szeletelésére szolgálnak.

A sajt-, vaj- és díszítőkések speciális eszközök a lágy sajtokkal való munkához, a paszták és pástétomok felviteléhez, valamint a dekoratív minták létrehozásához.

Steak kések – jellemzően recés pengével a tiszta vágás érdekében az asztalnál; gyakran fa nyéllel.

A kültéri és taktikai kések – legyenek azok zsebkések, túlélőkések vagy bozótvágó kések – strapabíróak és megbízhatóak a konyhán kívüli használatra.

A penge alakja, a pengerögzítés típusa és a markolat kialakítása mind befolyásolja a kés kényelmét és hatékonyságát. Ezen tulajdonságok ismerete segít kiválasztani az Ön igényeinek leginkább megfelelő eszközt.