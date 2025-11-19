Hány évig utazott a palackba zárt legrégebbi üzenet?

Az üzenetek közvetítésének ősi módszereinek, például a palackban küldött üzeneteknek a megbízhatósága lenyűgöző. Az egyik leghíresebb példa egy 132 éves üzenet, amelyet 2018-ban találtak egy ausztráliai Wedge-sziget közelében lévő tengerparton.

Tonya Illman fedezte fel az üveget, amely szépségével megragadta a figyelmét. Amikor Illman és egy barátja kinyitotta a leletet, egy német nyelvű nyomtatott űrlapot találtak, amelyben kérték az üveg visszajuttatását a Német Haditengerészeti Obszervatóriumba.

A jegyzet egy 69 éves német kísérlet része volt, amely az óceáni áramlatokat vizsgálta. Tartalmazta az üveg kibocsátásának dátumát és koordinátáit. A szakértők megerősítették, hogy a lelet egy 1886-ban Cardiffból Makassarba tartó hajóhoz tartozott. A levéltári kutatások megerősítették a kibocsátás dátumát, így ez a legrégebbi ismert üzenet.

Azonban más példányok is versenyben vannak a legidősebb üzenet címéért. 2022-ben egy skóciai vízvezeték-szerelő talált egy palackot, amelyről úgy vélik, hogy 135 éves, és egy még régebbit is felfedeztek egy New Jersey-i strandon. Korukat azonban még nem erősítették meg véglegesen, és jelenleg az ausztrál palack birtokolja a címet - írta meg a Gismeteo.