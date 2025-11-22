Elpusztulnak-e a halak, ha villám csap a vízbe?

Kutatások szerint a vízbe csapó villám nem azonnal emeli a halakat a felszínre, ahogy azt a rajzfilmekben gyakran ábrázolják. A kisülésből származó áram a víz felszínén halad, ahelyett, hogy mélyen behatolna abba (az úgynevezett bőrhatás). A Faraday-kalitkák ezen az elven működnek.

Bár a villámlás súlyos égési sérüléseket okozhat a kisülés közelében élő embereknek, a mélyen élő élőlények nem érzékenyek ugyanilyen súlyos hatásokra.

A népszerű 30/30-as szabály azt tanácsolja: ha villámot lát és mennydörgést hall 30 másodpercen belül, a legjobb menedéket keresni. Az utolsó villámcsapás után 30 percet kell várni, mielőtt újra vízbe lépne. Ez a szabály a hang és a fény sebességén alapul: a hang másodpercenként 343 méter, míg a fény másodpercenként 300 000 kilométer sebességgel terjed.

A vihar alatti biztonság megőrzésének legjobb módja az úszás kerülése.