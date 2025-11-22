Krónika
Elpusztulnak-e a halak, ha villám csap a vízbe?
A kisülésből származó áram a víz felszínén halad
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto/Xinhua News Agency/eyevine. All Rights Reserved/Matko Begovic/PIXSELL Xinhua/e
Bár a villámlás súlyos égési sérüléseket okozhat a kisülés közelében élő embereknek, a mélyen élő élőlények nem érzékenyek ugyanilyen súlyos hatásokra.
A népszerű 30/30-as szabály azt tanácsolja: ha villámot lát és mennydörgést hall 30 másodpercen belül, a legjobb menedéket keresni. Az utolsó villámcsapás után 30 percet kell várni, mielőtt újra vízbe lépne. Ez a szabály a hang és a fény sebességén alapul: a hang másodpercenként 343 méter, míg a fény másodpercenként 300 000 kilométer sebességgel terjed.
A vihar alatti biztonság megőrzésének legjobb módja az úszás kerülése.