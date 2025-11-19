Elképesztő összegért adták el Cattelan működő aranyvécéjét

A 101 kilogramm 18 karáros aranyból készült vécé teljesen működőképes. A kikiáltási árat az árverés napjának aranyára alapján határozták meg - közölte a Sotheby's az árverés előtt. Kedden 101 kilogramm 18 karátos arany ára 10 millió dollár (3,3 milliárd forint) volt. A 65 éves Cattelan America című alkotása részeként 2016-ban két aranyvécét készített, amely értelmezésében a mérhetetlen gazdagságot figurázza ki.

Az egyiket a New York-i Guggenheim Múzeumban állították ki, de 2019-ben, amikor az intézmény kölcsönadta egy angliai kiállításhoz, ellopták. A másik példányt 2017-ben egy magángyűjtő vásárolta meg, most ő bocsátotta árverésre. Amerikai sajtóhírek szerint a gyűjtő a milliárdos Steve Cohen, a New York Mets baseballcsapat tulajdonosa. A licitálást nagy érdeklődés övezte, az aukciósház közlése szerint a győztes egy neves amerikai márka lett. A művészeti világ provokátoraként emlegetett Cattelan szokatlan konceptuális alkotásaival szerzett nevet magának. Tavaly Comedian című műve, egy ragasztócsíkkal a falhoz erősített banán 6,2 millió dollárért (kétmilliárd forintért) kelt el egy New York-i árverésen.