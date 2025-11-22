Döbbenetes változás az Antarktiszon

Az Antarktisz figyelemre méltó átalakuláson megy keresztül: a NASA adatai szerint az elmúlt 40 évben az Antarktiszi-félsziget zöldfelülete több mint tízszeresére nőtt.

1986 és 2021 között a növényzet által borított terület 0,86 négyzetkilométerről 11,95 négyzetkilométerre nőtt. Ezt a felfedezést a Landsat műholdak adatainak elemzése tette lehetővé , amelyek 1972 óta rögzítik a Föld felszínét.

A térképen minden hatszög 5000 négyzetkilométert jelent, és a növényzet területének megfelelően van színezve.

Még egy ilyen távoli területet is érint a klímaváltozás – mondja Dr. Thomas Roland, az Exeteri Egyetem munkatársa.

Ahogy a hőmérséklet emelkedik, a gleccserek visszahúzódnak, új területeket nyitva meg a növényzet virágzásához. Az algák és a cianobaktériumok először ezeken a kitett területeken telepednek meg, megteremtve a feltételeket a mohák és más növények növekedéséhez.

Az utóbbi években az őshonos edényes növények is megnőtt, és több mint 100 nem őshonos növényfaj megjelenését jegyezték fel a kontinensre.