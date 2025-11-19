2025. december 7., vasárnap

Előd

Balesetek, torlódások, útfelújítások

Országszerte lelassult a közlekedés

MH
 2025. november 19. szerda. 8:37
A 4-es főúton, Nyíregyháza belterületén, egy személygépkocsi szalagkorlátnak hajtott. A 276-os km-nél a Debrecen felé vezető oldalon a külső sávot zárták le - jelentette szerda reggel az Útinform.

A szokottnál is erősebb a forgalom november 19-én az M3-as autópályán, Budapest felé a bevezető szakaszon. A 10-es km és a 18-as km között araszol a forgalom, aki teheti válasszon másik útvonalat! - Képünk illusztráció
Fotó: MH archív/Béli Balázs

A szokottnál is erősebb a forgalom az M3-as autópályán, Budapest felé a bevezető szakaszon. A 10-es km és a 18-as km között araszol a forgalom, aki teheti válasszon másik útvonalat!

Erős a forgalom, sokan haladnak Budapest környéki utakon. Lassulásra, valamint torlódásra kell számítani a főváros felé az M2-es autóúton Dunakeszitől, az M3-as autópályán a bevezető szakaszon, az M4-es autóúton Üllő környékén, ami miatt nehezen lehet felhajtani az autóútra Gyömrő felől, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, és az 51-es főúton Dunaharasztinál.

Az M51-es és az M5-ös autópálya csomópontjában aszfaltoznak. A munkák miatt az M51-es autóút felől érkezők nem tudnak az M5-ös autópályára Budapest felé felhajtani, illetve az M5-ről Szeged felől érkezők sem tudnak az M51-es autóútra lehajtani. Kerülni az M0-M5 útvonalon lehet, erre táblák hívják fel a figyelmet.

Az M1-es autópályán, Hegyeshalom és Győr között aszfaltoznak a 143-as és a 135-ös km közötti szakaszon. A munkához kapcsolódóan a 142-es Lébény csomópont, Budapest felé vezető oldalán a le-, és a felhajtó ágat is lezárták. A felhajtásnál a Mosonmagyaróvár, a lehajtásnál az M85-ös csomópont felé kell kerülni.

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért keresse fel a rendőrség honlapját.

