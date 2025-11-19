2025. december 7., vasárnap

Előd

A vádlottak padjára kerültek a felelősök

Szörnyű mérlege volt a tűzvésznek

 2025. november 19. szerda. 11:49
Megkezdődött a bírósági eljárás a kocsani tűzeset vádlottjaival szemben szerdán Szkopjéban.

A klub főbejárata a katasztrófa másnapján
Fotó: AFP/Robert Atanasovski

Az észak-macedóniai városban március 16-án hajnalban gyulladt ki az egyik szórakozóhely. A tűzben 63 ember vesztette életét, további több mint 200 pedig megsérült. Az ügyészség tájékoztatása szerint a szórakozóhelyen számos szabálytalanságot észleltek, az épületben csak két tűzoltókészülék volt, a vészkijárat be volt zárva, egy hátsó ajtó szintén, és belülről nem volt kilincs. Az egész épület tele volt gyúlékony anyagokkal, emellett engedély nélkül használtak pirotechnikai eszközöket zárt térben.

A belügyminiszter közölte, hogy a klub nem rendelkezett működési engedéllyel, üzemelését „a lefizetések és a korrupció” tették lehetővé. A tűzeset miatt 38 ember ellen emeltek vádat a közbiztonság súlyos veszélyeztetése miatt. A vádlottak között van a klub tulajdonosa, üzletvezetője, több felügyelő, Kocsani három egykori polgármestere, két egykori gazdasági miniszter és számos közalkalmazott.

