A vádlottak padjára kerültek a felelősök

Az észak-macedóniai városban március 16-án hajnalban gyulladt ki az egyik szórakozóhely. A tűzben 63 ember vesztette életét, további több mint 200 pedig megsérült. Az ügyészség tájékoztatása szerint a szórakozóhelyen számos szabálytalanságot észleltek, az épületben csak két tűzoltókészülék volt, a vészkijárat be volt zárva, egy hátsó ajtó szintén, és belülről nem volt kilincs. Az egész épület tele volt gyúlékony anyagokkal, emellett engedély nélkül használtak pirotechnikai eszközöket zárt térben.

A belügyminiszter közölte, hogy a klub nem rendelkezett működési engedéllyel, üzemelését „a lefizetések és a korrupció” tették lehetővé. A tűzeset miatt 38 ember ellen emeltek vádat a közbiztonság súlyos veszélyeztetése miatt. A vádlottak között van a klub tulajdonosa, üzletvezetője, több felügyelő, Kocsani három egykori polgármestere, két egykori gazdasági miniszter és számos közalkalmazott.