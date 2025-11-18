2025. december 7., vasárnap

Előd

Weöres Szabolcs átszelte az óceánt

Az átkelés értékes kvalifikációs pontokat hozott a 2028-as Vendée Globe felé vezető úton

 2025. november 18. kedd. 9:11
Frissítve: 2025. november 18. 9:45
A magyar hajós és Bérénice Charrez három hét alatt teljesítette az Atlanti-óceánt átszelő Transat Café Lort, a világ egyik legkeményebb vitorlásversenyét.

Weöres Szabolcs és Bérénice Charrez 20 nap 4 óra 23 perc és 6 másodperc vitorlázás után sikeresen célba ért a világ egyik legkeményebb versenyén, az Atlanti-óceánt átszelő Transat Café Loron
Fotó: Facebook/Magyar Vitorlás Szövetség

A sikeres páros 20 nap 4 óra 23 perc és 6 másodperc vitorlázás után sikeresen célba ért a világ egyik legkeményebb versenyén, az Atlanti-óceánt átszelő Transat Café Loron – olvasható a magyar szövetség sajtóközleményében.

Kiemelik, a befutó különleges mérföldkő a magyar sportoló életében. Weöres Szabolcs 2024-ben feladta a világ legnehezebb szóló földkerülő versenyét, a Vendée Globe-ot, ám azóta kitartóan és töretlenül készül arra, hogy 2028-ban ne csak rajthoz álljon, hanem célba is érjen a viadalon.

