Weöres Szabolcs átszelte az óceánt

A sikeres páros 20 nap 4 óra 23 perc és 6 másodperc vitorlázás után sikeresen célba ért a világ egyik legkeményebb versenyén, az Atlanti-óceánt átszelő Transat Café Loron – olvasható a magyar szövetség sajtóközleményében.

Kiemelik, a befutó különleges mérföldkő a magyar sportoló életében. Weöres Szabolcs 2024-ben feladta a világ legnehezebb szóló földkerülő versenyét, a Vendée Globe-ot, ám azóta kitartóan és töretlenül készül arra, hogy 2028-ban ne csak rajthoz álljon, hanem célba is érjen a viadalon.