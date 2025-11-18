Újabb tragikus fordulat: a tuzlai tűz több áldozatot követelt

A tűz körülményei továbbra is vizsgálat alatt állnak, és a hatóságok több kérdésre is választ keresnek. A helyszíni információk alapján egyre nagyobb figyelem irányul az otthon biztonsági rendszerére.

2025. november 4-én tűz ütött ki egy idősek otthonában a bosznia-hercegovinai Tuzlában

Tizenhétre nőtt a két héttel ezelőtt Bosznia-Hercegovinában, egy idősek otthonában kitört tűz halálos áldozatainak a száma – közölte a tuzlai klinikai központ kedden, számol be az origo.hu.

Hogyan terjedt tovább a tűz az idősotthon épületében?

A tűz november 4-én az északkelet-boszniai Tuzlában, az idősotthonnak helyet adó épület hetedik emeletén tört ki, de átterjedt az alsóbb szintekre is. Az ötödik, hatodik és hetedik emeleten rákbetegeket és súlyos demenciával küzdőket ápoltak. A több mint 30 sérült között volt az idősotthon személyzetének néhány tagja és tűzoltók is.

Hány áldozata és sérültje van eddig a tűzesetnek?

A tűzben tízen vesztették életüket, de később a kórházban ápoltak közül is többen elhunytak. Keddre újabb ketten haltak bele a sérüléseikbe, így a halálos áldozatok száma 17-re emelkedett. A kórház tájékoztatása szerint további két sérült állapota súlyos.

A tuzlai ügyészség közölte, hogy a tüzet valószínűleg rövidzárlat okozta, azt azonban továbbra is vizsgálják, működött-e az intézmény tűzvédelmi rendszere.

Toronytűz okozott pánikot a horvát fővárosban

Hétfő késő este hatalmas füsttel és lángokkal telt meg Zágráb egyik legismertebb térsége. A toronytűz elhúzódó oltást igényelt, miközben a szakemberek egyre súlyosabb szerkezeti kockázatokról számoltak be. A hajnali órákra már világossá vált, hogy az híres épület jövője bizonytalanná vált.

Maszkos emberek robbantottak egy horvát iskolánál

A Split melletti közösséget mélyen felkavarta az éjszakai vandalizmus. A robbantás olyan helyen történt, ahol a diákok és a helyiek mécsesekkel emlékeztek Vukovár és Škabrnja áldozataira. Az esetet felvételek is rögzítették, és a rendőrség már megkezdte a vizsgálatot.