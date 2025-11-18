Nem a rendőrök hajszolták halálba!

A tragédia körülményeiről a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője, dr. Léránt Krisztián r. alezredes tartott sajtótájékoztatót, ahol először részvétét fejezte ki a balesetben elhunyt két fiatal családjának - derült ki a rendőrség közleményéből.

A főosztályvezető ezt követően ismertette a részleteket: a BRFK járőrei 2025. november 15-én 23 óra 13 perckor az Andrássy úton figyeltek fel egy bizonytalan úttartással közlekedő autóra. Megpróbálták megállítani, de a kocsi vezetője a szabályos rendőri jelzés ellenére a gázra taposott. A jármű óriási sebességgel, helyenként körülbelül 160 km/órával száguldott, miközben a sofőr sorozatosan megszegte a közlekedési szabályokat, és életveszélyes helyzeteket teremtett. Az autóvezető hat perccel később, 23 óra 19 perckor az M3-as kivezető szakaszán, a Szerencs utcánál egy jobbról történő előzés közben vesztette el uralmát a jármű felett, és oszlopnak csapódott.

Az odaérő rendőrök azonnal megpróbálták újraéleszteni a 18 éves sofőrt, de a fiatalnak nem volt esélye a túlélésre. A négy utast – akik közül volt, akit a rendőrök mentettek ki az összetört autóból – a mentők kórházba vitték, de az egyik 18 éves fiatalember az ellátás ellenére belehalt sérüléseibe.

A baleset körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztály büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja. A helyszíni szemle során a rendőrök bontott vodkásüveget találtak az autóban. Azt, hogy az utasok mellett a sofőr is állhatott-e alkohol- vagy más bódító hatású szer hatása alatt, igazságügyi orvosszakértő bevonásával vizsgálja a hatóság.

Dr. Léránt Krisztián egyes sajtóhírekre reagálva visszautasította, hogy a fiatalokat a rendőrök kergették volna a halálba. Hangsúlyozta: a tragédia a járművezető felelőtlen döntéseinek következménye volt. A fiatal soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, a baleset idején engedély nélküli vezetés miatt, bírósági ítélet alapján eltiltás hatálya alatt állt – nem először.

A rendőri jelzésre egyetlen dolgot tegyen a járművezető: meg kell állni! A meneküléssel nem csak a saját és utastársai, de a többi közlekedő életét is veszélyezteti, mindamellett, hogy ezzel további bűncselekményeket követhet el.

A rendőröket intézkedési kötelezettség terheli. A szabályszegő, különösen a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyeztető járművezetőket azonnal ki kell szűrni a forgalomból.