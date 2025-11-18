2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Nem a rendőrök hajszolták halálba!

MH
 2025. november 18. kedd. 14:12
Megosztás

A tragédia körülményeiről a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője, dr. Léránt Krisztián r. alezredes tartott sajtótájékoztatót, ahol először részvétét fejezte ki a balesetben elhunyt két fiatal családjának - derült ki a rendőrség közleményéből.

Nem a rendőrök hajszolták halálba!
Nem a rendőrök hajszolták halálba az M3-as autópálya kivezető szakaszán szombaton éjszaka történt balesetben elhunyt fiatalokat!
Fotó: MH/Török Péter

A főosztályvezető ezt követően ismertette a részleteket: a BRFK járőrei 2025. november 15-én 23 óra 13 perckor az Andrássy úton figyeltek fel egy bizonytalan úttartással közlekedő autóra. Megpróbálták megállítani, de a kocsi vezetője a szabályos rendőri jelzés ellenére a gázra taposott. A jármű óriási sebességgel, helyenként körülbelül 160 km/órával száguldott, miközben a sofőr sorozatosan megszegte a közlekedési szabályokat, és életveszélyes helyzeteket teremtett. Az autóvezető hat perccel később, 23 óra 19 perckor az M3-as kivezető szakaszán, a Szerencs utcánál egy jobbról történő előzés közben vesztette el uralmát a jármű felett, és oszlopnak csapódott.

Az odaérő rendőrök azonnal megpróbálták újraéleszteni a 18 éves sofőrt, de a fiatalnak nem volt esélye a túlélésre. A négy utast – akik közül volt, akit a rendőrök mentettek ki az összetört autóból – a mentők kórházba vitték, de az egyik 18 éves fiatalember az ellátás ellenére belehalt sérüléseibe.

A baleset körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztály büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja. A helyszíni szemle során a rendőrök bontott vodkásüveget találtak az autóban. Azt, hogy az utasok mellett a sofőr is állhatott-e alkohol- vagy más bódító hatású szer hatása alatt, igazságügyi orvosszakértő bevonásával vizsgálja a hatóság.

Dr. Léránt Krisztián egyes sajtóhírekre reagálva visszautasította, hogy a fiatalokat a rendőrök kergették volna a halálba. Hangsúlyozta: a tragédia a járművezető felelőtlen döntéseinek következménye volt. A fiatal soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, a baleset idején engedély nélküli vezetés miatt, bírósági ítélet alapján eltiltás hatálya alatt állt – nem először.

A rendőri jelzésre egyetlen dolgot tegyen a járművezető: meg kell állni! A meneküléssel nem csak a saját és utastársai, de a többi közlekedő életét is veszélyezteti, mindamellett, hogy ezzel további bűncselekményeket követhet el.

A rendőröket intézkedési kötelezettség terheli. A szabályszegő, különösen a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyeztető járművezetőket azonnal ki kell szűrni a forgalomból.

Objektum doboz

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink