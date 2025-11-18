Napos, száraz, de hűvös idő várható

Jobbára gyengén felhős, napos, száraz idő várható, de a Miskolc-Békéscsaba vonal mentén több gomolyfelhő képződhet, és ott helyenként zápor, hódara-zápor, hózápor is előfordulhat - olvasható a HungaroMet keddre kiadott előrejelzésében.

Az északnyugati szél fokozatosan gyengül, délután már gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 10 fok között valószínű. Késő estére -3 és +4 fok közé hűl le a levegő.

Az orvosmeteorológus szerint megszűnő hideg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is.