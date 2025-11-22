Milyenek voltak a dinoszaurusztojások?

Egy 2017-es tanulmány megállapította, hogy a dinoszaurusztojások a modern madarak tojásaihoz hasonlóan változatos színekkel és foltokkal rendelkeztek, ami meglepetésként érte a paleontológusokat.

Korábban azt gondolták, hogy a színes tojások a modern madarakra jellemző evolúciós újítások, mivel a hüllők, mint például a krokodilok, fehér tojásokat tojnak.

Raman-mikroszkópia segítségével a tudósok felfedezték, hogy a dinoszaurusztojások, beleértve a Heyuannia huangi petéit is, kékeszöld árnyalatúak voltak, míg egyes fajokon, például a Deinonychuson és a troodontidákon sötét foltok voltak, amelyek álcázásként szolgáltak a ragadozók elleni védelem érdekében. Ez megerősíti, hogy a színezés és a foltosodás fontos szerepet játszott az utódok álcázásában.

Az olyan új technikák, mint a lézerrel segített petesejt-ásványi kormeghatározás ( LA-ICP-MS U-Pb ), nemcsak a petesejtek színét és mintázatát mutatják ki, hanem pontosabban is keltezhetik azokat, további információkat szolgáltatva a dinoszauruszok korszakának környezeti viszonyairól.