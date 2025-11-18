Leállt a fél internet a Cloudflare miatt, elérhetetlenné vált számos nemzetközi és magyar weboldal, köztük a Magyar Hírlap, a ChatGPT, az X és más szolgáltatások.

Az Independent beszámolója szerint belső szerverhiba miatt nem elérhetők az oldalak, a felhasználók hibaüzenetet kaptak betöltés helyett.

A Cloudflare egyelőre nem adott semmilyen jelzést arra vonatkozóan, hogy mennyi időbe telik majd a javítás.



Globálisan magyar idő szerint 15:35 körül újra elérhetővé váltak az oldalak.