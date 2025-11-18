Krónika
Leállt a fél internet a Cloudflare miatt
Képünk illusztráció
Fotó: Romain Doucelin / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
Az Independent beszámolója szerint belső szerverhiba miatt nem elérhetők az oldalak, a felhasználók hibaüzenetet kaptak betöltés helyett.
A Cloudflare egyelőre nem adott semmilyen jelzést arra vonatkozóan, hogy mennyi időbe telik majd a javítás.
Globálisan magyar idő szerint 15:35 körül újra elérhetővé váltak az oldalak.