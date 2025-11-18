Balesetek, torlódások, lezárások országszerte

Élénk a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, telítettek a sávok az M1-es autópályán, Bicske és Biatorbágy között, az M2-es autóúton, Fótnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, az 51-es és az 510-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán, valamint a Csepel-sziget útjain.



Lezárták az M85-ös autóút Győr felé vezető oldalát a 93-as és a 91-es km között, Sopron elkerülő szakaszán. A forgalmat a 84-es főúton terelik el.



Az M51-es és az M5-ös autópálya csomópontjában aszfaltoznak. A munkák miatt az M51-es autóút felől érkezők nem tudnak az M5-ös autópályára Budapest felé felhajtani, illetve az M5-ről Szeged felől érkezők sem tudnak az M51-es autóútra lehajtani. Kerülni az M0-M5 útvonalon lehet, erre táblák hívják fel a figyelmet.



Az M1-es autópályán, Hegyeshalom és Győr között aszfaltoznak a 143-as és a 135-ös km közötti szakaszon. A munkához kapcsolódóan a 142-es Lébény csomópont, Budapest felé vezető oldalán a le-, és a felhajtó ágat is lezárták. A felhajtásnál a Mosonmagyaróvár, a lehajtásnál az M85-ös csomópont felé kell kerülni.



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!