Az élhetőség nem csupán a jövő kihívása, hanem a jelen feladata is, az, hogy milyen környezetet teremtünk ma, alapvetően meghatározza, milyen életminőséget hagyunk a következő generációkra, és ebben mindannyiunknak szerepe van – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden Budapesten.

Navracsics Tibor a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Élhetőségi konferenciáján azt mondta, az élhetőség témaköre, vagyis a mindennapok minősége, a közösségek jövője, a környezet fenntarthatósága különösen időszerű, hiszen a világ városai, közösségei egyre összetettebb kihívásokkal néznek szembe.

A klímaváltozás, a társadalmi különbségek, a gazdasági átalakulások mind arra késztetnek bennünket, hogy újra feltegyük a kérdést: mitől élhető egy hely, egy közösség, egy élet – tette hozzá. Közölte: az élhetőség lényege az ember és környezete közötti harmónia, egy olyan egyensúly, ahol a fejlődés nem a természet vagy a közösség rovására történik, hanem azokkal összhangban.

„Egy város, egy falu, egy ország akkor élhető, ha figyelünk egymásra, ha a fejlődés nemcsak számokban, hanem a mindennapi életminőségében is mérhető” – fogalmazott a tárcavezető

. Navracsics Tibor megjegyezte, fontosnak tartotta, hogy politikusként ne elsőként szólaljon fel ezen a konferencián.

Mint mondta, Magyarországon vagy egy tévhit, miszerint, ha bármi megoldandó probléma van, akkor azt a politikának kell megoldania. „Ráadásul a politikusok örömmel szegődnek erre a feladatra, tucatjával láthatunk minden nap olyan politikusokat, akik biztosítanak minket arról, hogy ők tulajdonképpen mindent meg tudnak oldani” – fogalmazott.

Úgy folytatta: az, hogy ő negyedikként szólalt fel, az a mindennapi életben is a kijelöli a fontossági sorrendet. Mint mondta, a politika nem omnipotens, és a politika nem kell, hogy a legfontosabb legyen az életben.

„Azok a boldog emberek, azok az élhető közösségek, ahol a politika fontos eleme a hétköznapoknak, a közügyekről folyó vitáknak, de nem élet és halál kérdése, nem ez dönti el azt, hogy kivel barátkozom, hogy kit tekintek társnak, hogy hogyan élem az életemet” – fogalmazott.

A konferencia arra tesz kísérletet, hogy kinyissa az élhetőség teljes spektrumát, és egy lépéssel közelebb kerüljünk ahhoz, hogy az egyik legélhetőbb ország legyünk Európában – mondta Navracsics Tibor, aki bízik abban, hogy az erről szóló beszélgetést – „választási kampány ide vagy oda” – jövő ősszel is folytatni tudják.