Újabb földmegfigyelő műhold indult útjára

A tengerszint változásait figyelő műholdsorozat második tagja, a Sentinel-6B magyar idő szerint 6:21-kor indult el egy Falcon-9-es hordozórakéta fedélzetén a kaliforniai Vandenberg űrbázisról – írta hétfőn az urvilag.hu.

Az új földmegfigyelő műhold útjára indult, pályára állás után kezdődik az adatgyűjtés

A Sentinel-6B az Európai Unió vezette Copernicus földmegfigyelési program számos más műholdjához csatlakozik. Elődje, a Sentinel-6A (Michael Freilich) 2020 novemberében állt pályára – olvasható az űrkutatási hírportálon közzétett cikkben.

Az európai-amerikai együttműködésben készült Sentinel-6B feladata – csakúgy, mint elődeinek –, hogy biztosítsa a tengerszint radaros magasságmérővel történő megfigyelésének időbeli folytonosságát.

Az ötéves élettartamú Sentinel-6B működésének első évében egyszerre fog dolgozni a Sentinel-6 Michael Freilich műholddal, hogy biztosítsa a két adatsor egymáshoz viszonyított pontos kalibrációját.

Mint a szakportálon olvasható, a tengerszint változásainak nyomon követése kulcsfontosságú a földi éghajlatváltozás tanulmányozása szempontjából. Műholdas radaros tengermagasság-mérési adatok a TOPEX/Poseidon, majd az azt követő, háromtagú Jason műholdsorozat jóvoltából már az 1990-es évek eleje óta megszakítás nélkül rendelkezésre állnak. Adatközlésük alapján az elmúlt negyedszázadban a világ óceánjainak átlagos magassága közel 10 centiméterrel emelkedett.

A Sentinel-6 az Európai Bizottság, az Európai Űrügynökség (ESA), az Eumetsat, valamint az amerikai NASA és NOAA (Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal) együttműködésének eredménye, a Francia Űrügynökség (CNES) támogatásával. A műhold elkészítésének fővállalkozója a német Airbus Defence and Space, a magasságmérőért pedig a francia Thales Alenia Space felelős – írták.

A beszámoló szerint a Sentinel-6B fő műszere az európai fejlesztésű, Poseidon-4 nevű, két frekvencián működő radaros magasságmérő. Ez a tengerfelszín magasságának meghatározásán túl képes megmérni a jelentősebb hullámzás magasságát, ezáltal információt gyűjteni a szél sebességéről. Így operatív oceanográfiai adatokat is szolgáltat a meteorológiai szervezetek (Eumetsat és NOAA) számára.

A magasságmérőt egy fejlett mikrohullámú sugárzásmérő (radiométer) egészíti ki, amelyet a NASA biztosított. A légkörben lévő vízpára befolyásolja a magasságmérő radarimpulzusainak terjedési sebességét, és ezáltal a tengerszint feletti magasság becslését. A mikrohullámú sugárzásmérő képes meghatározni a légkör víztartalmát, a radarmérések pontos korrekciója érdekében.

A Sentinel-6 műholdak 1336 kilométer magas, 66° hajlásszögű körpályájukról a Föld óceánjai szabad vízfelszínének 95 százalékát képesek megfigyelni. A mérések lehetővé teszik az óceáni folyamatok elemzését, például az áramlatokét, a tengerszintét és a hullámmagasságét, betekintést nyújtva az óceánok működésébe. Ez az információ segíti a tengerhajózást, a kutatás-mentést, a halászatot, és a mérések támogatják az áradások előrejelzését, a part menti infrastruktúra védelmét – olvasható az urvilag.hu-n.