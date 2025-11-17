2025. december 7., vasárnap

Előd

Tehergépjárműveket és autóbuszokat, valamint vezetőiket ellenőrzik

Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés kezdődik a közutakon

MH/MTI
 2025. november 17. hétfő. 15:22
Elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjed ki az az országos közlekedésbiztonsági akció, amely hétfőn kezdődik a közutakon.

Tehergépjárműveket és autóbuszokat, valamint vezetőiket ellenőrzik
Tehergépjárműveket és autóbuszokat, valamint vezetőiket ellenőrzik november 17-től (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Marcus Brandt

A ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség november 17. és 23. között Magyarország egész területén a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi.

A ROADPOL Truck & Bus keretében elsősorban a vezetési- és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják.

