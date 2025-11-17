Krónika
Tehergépjárműveket és autóbuszokat, valamint vezetőiket ellenőrzik
Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés kezdődik a közutakon
Tehergépjárműveket és autóbuszokat, valamint vezetőiket ellenőrzik november 17-től (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Marcus Brandt
A ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség november 17. és 23. között Magyarország egész területén a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi.
A ROADPOL Truck & Bus keretében elsősorban a vezetési- és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják.