Hétfő reggeli csúcs

A reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már torlódás tapasztalható, így az M1-es autópályán Biatorbágytól, az M7-es autópályán Törökbálintnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mendénél, illetve Maglódnál, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain.



Az M51-es és az M5-ös autópálya csomópontjában aszfaltoznak. A munkák miatt az M51-es autóút felől érkezők nem tudnak az M5-ös autópályára Budapest felé felhajtani, illetve az M5-ről Szeged felől érkezők sem tudnak az M51-es autóútra lehajtani. Kerülni az M0-M5 útvonalon lehet, erre táblák hívják fel a figyelmet.



Az M1-es autópályán, Hegyeshalom és Győr között aszfaltoznak a 143-as és a 135-ös km közötti szakaszon. A munkához kapcsolódóan a 142-es Lébény csomópont, Budapest felé vezető oldalán a le-, és a felhajtó ágat is lezárták. A felhajtásnál a Mosonmagyaróvár, a lehajtásnál az M85-ös csomópont felé kell kerülni.



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.