Sokfelé várható eső, zápor, az érkező hidegfronthoz kapcsolódóan zivatarok is kialakulhatnak. Tartós, kiadós esőre északnyugaton a legnagyobb az esély. Kezdetben a délnyugati, déli, majd délutántól az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Átmenetileg zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél - tájékoztatott a HungaroMet.

Esős, szeles hétfőnk lesz - Képünk illusztráció

A legmagasabb nappali hőmérséklet az északnyugati, északi országrészben 9 és 15, máshol 16 és 22 fok között várható. Késő este többnyire 3 és 13 fok közötti értékek valószínűek.

Markáns hidegfront érkezik, emiatt - az orvosmeteorológus szerint - sokaknál jelentkezhet fejfájás, vérnyomás-ingadozás, valamint ingerlékenyebbé is válhatunk.