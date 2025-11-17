Krónika
Esős, szeles hétfőnk lesz
Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, a déli és keleti országrészben süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap
Esős, szeles hétfőnk lesz - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Tauseef Mustafa
A legmagasabb nappali hőmérséklet az északnyugati, északi országrészben 9 és 15, máshol 16 és 22 fok között várható. Késő este többnyire 3 és 13 fok közötti értékek valószínűek.
Markáns hidegfront érkezik, emiatt - az orvosmeteorológus szerint - sokaknál jelentkezhet fejfájás, vérnyomás-ingadozás, valamint ingerlékenyebbé is válhatunk.