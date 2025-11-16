2025. december 7., vasárnap

További 20 híresség neve található Epstein kiadatlan aktáiban

Az Egyesült Államok Kongresszusának hamarosan meg kell szavaznia az akták ezen részének közzétételét

MH
 2025. november 16. vasárnap. 23:24
Legalább 20 híres ember neve, akik potenciálisan részt vettek a bűncselekményekben, szerepelnek a botrányos pénzember, Jeffrey Epstein aktájának kiadatlan részében - mondta Thomas Massey republikánus kongresszusi képviselő.

Az Epstein-Maxwell per első tanúvallomásai alátámasztják a szexuális visszaélések vádjait
Fotó: Johannes EISELE / AFP

Thomas Massey elmondása szerint vannak köztük politikusok, milliárdosok és filmproducerek, akiket nem vizsgáltak.

"Nem kell találgatni, mi van ezekben az aktákban. Beszéltem a túlélőkkel az ügyvédjükön keresztül, és tudjuk, hogy legalább 20 ember szerepel ezekben az aktákban" – hangsúlyozta Massie, számol be az ABC.

Meg kell jegyezni, hogy az Egyesült Államok Kongresszusának hamarosan meg kell szavaznia az akták ezen részének közzétételét. Ugyanakkor kiderült, hogy Massie egyike azon kevés Donald Trump amerikai elnök párttagjának, aki támogatja a dokumentumok titkosításának feloldását.

