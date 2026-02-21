Közel-Kelet
Fokozódó feszültség a tűzszünet után
Izraeli légicsapások értek több libanoni célpontot, a Hezbollah szerint civilek is áldozatul estek
Az izraeli hadsereg hozzátette, hogy a Hezbollah emberei terrortámadásokat készítettek elő Izrael ellen azokon a helyeken, amelyeket a légierő támadott.
A síita milícia lakott területeken hozza létre parancsnoki központjait, hogy a civil lakosságot élő pajzsként használja - állítja az izraeli hadsereg.
Az NNA hírügynökség úgy értesült, hogy izraeli harci gépek hat légicsapást hajtottak végre.
Néhány órával korábban izraeli dróntámadás ért egy palesztin menekülttábort Libanon déli részén, és két Hamász-tag halálát okozta - tette hozzá az NNA, utalva a palesztin iszlamista terrorszervezetre.
mhIzrael és a Hezbollah 2024 novemberében tűzszünetet kötött egy évig tartó háborújuk után, de mindegyik azzal vádolja a másikat, hogy nem teljesíti a megállapodás feltételeit. Izrael emiatt támad időnként libanoni célpontokat.