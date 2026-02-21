2026. február 21., szombat

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Közel-Kelet

Fokozódó feszültség a tűzszünet után

Izraeli légicsapások értek több libanoni célpontot, a Hezbollah szerint civilek is áldozatul estek

MH/ MTI
 2026. február 21. szombat. 5:16
Megosztás

Az izraeli hadsereg közölte pénteken, hogy légitámadást hajtott végre a Hezbollah síita milícia parancsnoki központjai ellen Libanonban. Az NNA libanoni állami hírügynökség jelentése szerint a támadásnak legkevesebb hat halálos és 25 sebesült áldozata van.

Fokozódó feszültség a tűzszünet után
Az izraeli hadsereg csapást mért Dél-Libanonban az Irán-barát Hezbollah egyik állására
Fotó: AFP/Rabih Daher

Az izraeli hadsereg hozzátette, hogy a Hezbollah emberei terrortámadásokat készítettek elő Izrael ellen azokon a helyeken, amelyeket a légierő támadott.

A síita milícia lakott területeken hozza létre parancsnoki központjait, hogy a civil lakosságot élő pajzsként használja - állítja az izraeli hadsereg.

Az NNA hírügynökség úgy értesült, hogy izraeli harci gépek hat légicsapást hajtottak végre.

Néhány órával korábban izraeli dróntámadás ért egy palesztin menekülttábort Libanon déli részén, és két Hamász-tag halálát okozta - tette hozzá az NNA, utalva a palesztin iszlamista terrorszervezetre.

mhIzrael és a Hezbollah 2024 novemberében tűzszünetet kötött egy évig tartó háborújuk után, de mindegyik azzal vádolja a másikat, hogy nem teljesíti a megállapodás feltételeit. Izrael emiatt támad időnként libanoni célpontokat.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink