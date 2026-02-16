A légitámadások 11 ember életét követelték Gázában

Izrael vasárnap légitámadásokat hajtott végre a Gázai övezetben, amelyek legalább 11 palesztin halálát okozták, állítják palesztin tisztviselők. A hadsereg szerint a támadások válaszul történtek a palesztin militáns csoport, a Hamász fegyverszünet megszegésére.

Gázai orvosok szerint egy izraeli légitámadás legalább négy embert ölt meg egy menekült családokat befogadó sátortáborban, míg egészségügyi tisztviselők szerint egy másik támadás öt embert ölt meg Khan Younisban, délen, és egy másik embert lelőttek északon.

A légitámadások célpontja volt az is, akit a Hamász szövetségesének, az Iszlám Dzsihád csoportnak a parancsnokának tartottak, a gázai város Tel Al-Hawa negyedében.

Hazem Qassem, a Hamász gázai szóvivője azzal vádolta Izraelt, hogy új „mészárlást” követett el a menekült palesztinok ellen, és ezt a fegyverszünet súlyos megsértésének nevezte, néhány nappal azelőtt, hogy Donald Trump amerikai elnök Béke Tanácsának első ülése megtartásra került volna.

Egy izraeli katonai tisztviselő a vasárnapi támadásokat „pontosnak” és a nemzetközi joggal összhangban lévőnek nevezte, és elmondta, hogy a palesztin militáns csoport többször is megsértette az októberi tűzszünetet.

Izrael és a Hamász többször is egymást vádolta a tűzszüneti megállapodás megsértésével, amely Trump tervének kulcsfontosságú eleme a gázai háború befejezésére, amely a generációk óta tartó izraeli-palesztin konfliktus leghalálosabb és legpusztítóbb háborúja – írja a Reuters

„Az elmúlt órákban az IDF (izraeli hadsereg) megkezdte a támadást válaszul a Hamász tegnapi, a Beit Hanoun térségben elkövetett, a fegyverszüneti megállapodás nyilvánvaló megsértésére” – mondta egy izraeli katonai tisztviselő.

A tisztviselő szerint a militánsok egy alagútból bukkantak fel az izraeli oldalon, a fegyverszünet keretében megállapodott „sárga vonalon”, amely az Izrael és a Hamász által ellenőrzött területeket választja el egymástól.

„A Sárga vonal átlépése az IDF csapatok közelében, fegyveres állapotban, egyértelmű tűzszüneti megállapodás megsértése – és azt mutatja, hogy a Hamász szisztematikusan megsérti a tűzszüneti megállapodást azzal a szándékkal, hogy kárt tegyen az IDF csapatokban” – mondta a tisztviselő.

Izrael egyoldalúan áthelyezte a sárga vonalat mélyebbre Gázába, annak ellenére, hogy az izraeli visszavonulás a tűzszüneti megállapodás része, és a Hamász eddig elutasította a fegyverek letételére vonatkozó követeléseket, amelyek szintén szerepelnek a tervben. Izrael kijelentette, hogy ha a Hamász nem teszi meg, akkor kénytelen lesz fegyveres erővel rákényszeríteni a fegyverletételt.

Qassem arra szólította fel a csütörtökön megrendezett, Trump új nemzetközi Gázai Béke Tanácsának első ülésén részt vevőket, hogy gyakoroljanak nyomást Izraelre, hogy hagyjon fel a fegyverszünet megsértésével, és haladéktalanul hajtsa végre a megállapodást.

Amerikai tisztviselők a múlt héten a Reutersnek azt mondták, hogy Trump több milliárd dolláros újjáépítési tervet fog bejelenteni Gázára, és a washingtoni találkozón részletesen ismertetni fogja az ENSZ által jóváhagyott stabilizációs erő tervét a palesztin enklávé számára.

A gázai egészségügyi minisztérium szerint a gázai megállapodás kezdete óta legalább 600 palesztint ölt meg az izraeli tűz. Izrael szerint ugyanebben az időszakban négy katonát ölt meg militánsok Gázában.