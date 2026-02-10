Napról napra nő az alultáplált gyerekek száma

Napról napra aggasztóbb méreteket ölt Szudán egyes térségeiben az alultáplált gyermekek száma – figyelmeztetett keddi közleményében az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF), hangsúlyozva, hogy a harcok miatt az Észak-Dárfúr tartomány egyes részein élő gyermekek több mint fele súlyosan alultáplált.

Az éhezés és az alultápláltság először a gyermekekre csap le, a legkisebbekre, a legkiszolgáltatottabbakra„ – figyelmeztetett genfi sajtótájékoztatóján Ricardo Pires, a szervezet szóvivője, kiemelve: ”a világnak nem szabad többé elfordítania a fejét„.

A szóvivő felhívta a figyelmet továbbá a arra, hogy a térségben élő gyermekek közül sokan lázasak, illetve hasmenéssel vagy légúti megbetegedéssel küzdenek, az átoltottsági arány pedig nagyon alacsony.

”Itt nem statisztikákról van szó, hanem gyerekekről, akiknek nevük van, és akiktől ellopják a jövőjüket„ – szögezte le.

A közleményt az UNICEF nem sokkal az ENSZ által megbízott szakértők Észak-Dárfúr három térségében elvégzett vizsgálata nyomán adta ki, amelyben katasztrofálisnak nevezik az alultápláltsági arányokat. A jelentésben a szakértők figyelmeztetettek arra is, hogy a hadsereg és a vele szemben álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) között csaknem három éve dúló harcok miatt több millió emberhez nem jutnak el a segélyszállítmányok.

Mindeközben Sible Szahbani, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szudáni irodavezetője a sajtónak elmondta, hogy bár a belső menekültek többségének sürgős orvosi ellátásra lenne szüksége, az összecsapások nagyon megtépázták az egészségügyi létesítményeket, a szektor pedig emellett létszámhiánnyal és anyagi nehézségekkel is küzd.

Aláhúzta, hogy a harcok kirobbanása, azaz 2023. áprilisa óta a WHO adatai szerint 205 alkalommal ért már támadás egészségügyi létesítményt, amiben csaknem kétezren meghaltak és több mint 500-an megsebesültek, hozzátéve, hogy ”a támadások évről évre véresebbek lesznek„.

”A pácienseknek és az egészségügyi dolgozóknak nem szabadna az életüket kockáztatni, amikor ellátást kérnek vagy nyújtanak„ – tette hozzá.

Figyelmeztetett arra is, hogy az ilyen támadások hosszú évekre kihatnak majd, miközben az országban több járvány, köztük kolera és dengue-láz is felütötte a fejét.