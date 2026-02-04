Többen meghaltak izraeli csapásokban

A lövések - amelyeket a tavaly októberben megkötött tűzszünet megsértésének minősítettek - súlyosan megsebesítettek egy tartalékost

Az áldozatokról szóló tájékoztatást a gázavárosi es-Sifá, illetve el-Ahli kórház, valamint a Hán Júniszban található Nasszer kórház megerősítette. Egészségügyi források emellett arról is beszámoltak, hogy a halottak nagy része nő és gyerek.

Nem sokkal később kiadott közleményében az izraeli hadsereg is beszámolt a csapásokról, amelyeket, mint hangsúlyozta, azért indítottak, mert terroristák nyitottak tüzet a Gázai övezet északi részén állomásozó katonákra, az izraeli felügyelet alatt álló területek határát jelző „sárga vonalnál”.

A közleményben hozzátették, hogy a lövések – amelyeket a tavaly októberben megkötött tűzszünet megsértésének minősítettek – súlyosan megsebesítettek egy tartalékost.