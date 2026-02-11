Újra hatályos a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye - Képünkön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Samsung SDI új gödi kutatás-fejlesztési központjának átadásán 2025. június 11-én

Közleményük szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal február 10-én kapta meg azt a végzést, amely szerint a Kúria helyt adott a Kormányhivatal felülvizsgálati kérelmének és megállapította, hogy az eljárt törvényszék helytelenül értelmezte az irányadó közigazgatási peres és anyagi jogszabályokat.

Ez azt jelenti, hogy a Kúria döntése értelmében a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye, valamennyi módosítására kiterjedően újra hatályossá válik - ismertetik.

Hangsúlyozták, hogy a gyár működését a kormányhivatal ezután is folyamatosan és szigorúan ellenőrzi az ott dolgozók és a környezet védelme érdekében, az esetleges jogsértések pedig kemény hatósági fellépést vonnak maguk után. Ez így volt eddig is, hiszen az elmúlt években a kormányhivatal összesen többszáz millió forint bírságot szabott ki a vállalatra. A még szigorúbb hatósági fellépés érdekében a kormány a kiszabható bírságokat a közelmúltban jelentősen megemelte, van, amelyiket tízszeresére - olvasható a közleményben.