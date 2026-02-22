Sarah Ferguson holléte ismeretlen

Amikor még minden mesebelinek tűnt: az újonnan házasodott András herceg és felesége, Sarah Ferguson, York hercegnéje 1986. július 23-án osztják meg örömüket a londoni Buckingham-palota erkélyéről

A néhai királynő kedvenc fia az első rangidős brit királyi személy, akit letartóztattak I. Károly király közel 400 évvel ezelőtti letartóztatása óta. Miután 11 órán át fogva tartották, a Temze-völgyi rendőrség megerősítette a Fox News Digitalnak, hogy később szabadon engedték.

Károly király „mély aggodalmát” fejezte ki András letartóztatása után

A letartóztatás ellenére Ferguson tartózkodási helye ismeretlen. A Fox News Digital megkereste a szóvivőjét, hogy kommentálja a történteket. A People magazin korábban arról számolt be, hogy a 66 éves nő a tengerentúlra akart utazni, felmerül tehát a kérdés, hogy a Közel-Keletre költözött-e.

„Sarah Ferguson és volt férje, András megvetendő viselkedése miatt most kiűzetnek az Egyesült Királyságból” – mondta Hilary Fordwich brit királyi szakértő a Fox News Digitalnak.

„Sarah Ferguson bármit megtenne a pénzért, ahogy a múltja is mutatja. Nem fog hiányozni az Egyesült Királyságban, főleg nem Vilmos herceg és Katalin hercegné számára.

Károly király már nem utal úgy Andrásra, mint a királyi család tagjára

Ian Pelham Turner királyi szakértő azt mondta a Fox News Digitalnak, hogy a Közel-Kelet nyilvánvaló választás lesz az elesett hercegné számára, aki új életet szeretne kezdeni hazáján kívül.

„Abu Dzabi nyilvánvaló választás volt a páros számára, mivel a 2020-as években már felmerült, hogy ott maradjanak” – mondta Turner. „Mivel Beatrix hercegnőnek köze van a közel-keleti ügyekhez, ez csak megkönnyíti a helyzetet”.

„A királyi család jó megszabadulhat ettől a folyamatos kellemetlenségtől, de ugyanakkor az is lehet, hogy a királyi család tagjai esetleg jóváhagyták a lépést” – mondta Turner.

A királyi család remélheti, hogy a pár soha többé nem tér vissza Nagy-Britanniába. Természetesen ez az elmélet csak spekuláció, mivel nem tudni, a Közel-Kelet értékeli-e a brit királyi családot annyira, hogy befogadja a rossz hírű Sarah Fergusont és exférjét.

A brit DailyMail arról számolt be, hogy Fergusont – akit Fergie-ként ismernek, utoljára szeptemberben látták elhagyni a Royal Lodge-ot, András korábbi 30 szobás kúriájából. Bár 1996-ban elváltak, a pár továbbra is a birtokon élt. Utolsó közösségi média posztja szintén szeptemberben volt, megemlékezett 9/11-ről.

„Beszéltem néhány barátjával” – mondta egy forrás. „Úgy tűnik, rosszul van. Azt mondja az embereknek, hogy küzd a mentális egészségével, és azt hiszi, hogy mindenki el akarja őt kapni”.

„A legjobb esélye a pénzszerzésre egy mindent eláruló könyv arról, hogy a családja barátsága Epsteinnel mindent tönkretett, és válságban hagyta a monarchiát – de úgy tűnik, hogy ezt kizárta. ”

„Különben lehet, hogy el kell mondania ezt a történetet a rendőrségnek, a bírónak és az esküdtszéknek, vagy valamilyen más fórumnak” – tette hozzá a forrás.

Egy másik forrás azt állította, hogy bár Ferguson inkább Windsorban maradna, az Egyesült Arab Emírségek több lehetőséget kínálhat a pénzkeresésre.

Hat Fergusonhoz köthető vállalatot zárnak be, miután kiderült, hogy kapcsolatban áll Epsteinnel, a néhai amerikai finanszírozóval és elítélt szexuális bűnözővel. Ferguson a vállalat egyedüli igazgatója, és a hitelezők nem tartoznak pénzzel, jelentette a People.

Ferguson szóvivője korábban cáfolta azokat a jelentéseket, amelyek szerint Beatrice hercegnő vidéki otthonába költözött egy ingatlanba, és elutasította azt az állítást is, hogy Portugáliában maradna fiatalabb lányával, Eugénia hercegnővel.

Nem meglepő, hogy Ferguson állítólag a hazájából való kilépést látja egyedüli esélynek.

Ferguson újonnan kiadott e-mailje a „kétségbeesett” pénzigényről azután merült fel, hogy az Igazságügyi Minisztérium több mint hárommillió Epsteinhez kapcsolódó e-mailt tett közzé, beleértve a személyes e-mailjeit is.

„De nem értem, miért nem veszed rá, hogy a képviselőházi asszisztensed legyek?” Ferguson állítólag ezt a 2010-es e-mailben írta. Én vagyok a legtehetségesebb, és kétségbeesetten szükségem van a pénzre. Kérlek, Jeffrey gondolj bele.”

„Sarah Ferguson mindig is küzdött a pénzügyekkel, de 2010 különösen rossz év volt számára” – mondta Meredith Constant királyi kommentátor a FoxNews-nak.