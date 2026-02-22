Luxusutak, jachtok, álomnyaralások

20 ezer fontos fizetést kapott, mégis 17-szer ment nyaralni egyetlen év alatt András és Sarah Ferguson idősebb lánya. A 2015-ös költségeit 300 ezer fontra becsülték, amiben többnyire luxusutazások szerepelnek. A most 37 éves Beatrix hercegnő egykori életmódja az Epstein-akták nyilvánosságra kerülésével újra közbeszéd tárgya lett.

Beatrix hercegnő neve 2015 környékén rendszeresen szerepelt a luxusutazásokról szóló beszámolókban. A frissen nyilvánosságra került Epstein-dokumentumok és a család pénzügyeivel kapcsolatos új részletek ismét felvetik a kérdést: miből finanszírozta a húszas éveiben járó hercegnő a fényűző életmódját.

Beatrix hercegnő 17-szer nyaralt egy év alatt

Egy utazási iroda beszámolói szerint Beatrix hercegnő a 2010-es évek közepén hatalmas luxusban élt. 17-szer volt nyaralni: túrázott Verbierben, bulizott Saint-Tropez-ban, Ibizán és a Bahamákon, jachtokon pihent a világ leggazdagabb és leghíresebb embereivel. 2015-ben négyszer volt síelni, kétszer járt St. Bartson, volt New Yorkban és Olaszországban is. 2015 júliusában, kevesebb mint négy héttel New Yorkba költözése után, a 26 éves hercegnőt lefényképezték Roman Abramovics 1,5 milliárd font értékű Eclipse szuperjachtján Ibizán. Akkori párja, Dave Clark – az Uber vezetője – két úszómedencével, két helikopter-leszállóhellyel, mozival, szaunákkal és szépségszalonnal felszerelt luxushajón várta. Onnan Beatrix áthajózott egy másik jachtra, amely a hollywoodi mogul David Geffen tulajdona volt, ahol Oprah Winfrey-vel, legjobb barátnőjével, Gayle Kinggel és a Disney vezérigazgatójával, Bob Igerrel szórakozott.

A 2015-ös luxusutak költségei körülbelül 300 000 fontra rúgtak, a hercegnőhöz közel állók akkor azt állították, azokat a szülei fizették.

„A Sonynál akkoriban 19 500 fontot keresett, amiből nyilvánvalóan nem futotta volna ezekre az utakra. Most már világosnak tűnik, hogy apja kétes üzleti megállapodásai és anyja Jeffrey Epsteinnel ápolt viszonya finanszírozhatta a luxuséletét. Beatrix tudott élni, a kérdés, ki tette ezt lehetővé számára és milyen áron” – vélekedik Richard Fitzwilliams királyi kommentátor.

Az Epstein-aktákból derültek ki a szülők ügyletei

Az Epstein-akták új részletei azonban súlyos kérdéseket vetnek fel. A Daily Mail megszerzett egy 2015-ös e-mailt, amelyben Jeffrey Epstein azt írta egy barátjának, hogy ne aggódjon amiatt, hogy egy mexikói rendezvényen találkoznia kell Beatrixszel, mert a lány szimpatikus neki. A dokumentumok szerint Epstein ugyanekkor a barátainak panaszkodott Sarah Ferguson rossz modorára, nevetség tárgyává tette, és azt állította, hogy 15 éven át finanszírozta őt. Eközben Andrást azzal vádolták, hogy olajmágnásokkal üzletelt és nemzetközi kereskedelmi nagykövetként több millió fontot költött adófizetői pénzből magánrepülőgépekre és helikopterekre. Posztjáról 2011 júliusában mondott le, miután nyilvánosságra kerültek azok a képek, amelyeken hetekkel Epstein 2009-es szabadulása után együtt sétál a bűnözővel a Central Parkban.

Egy királyi bennfentes szerint bár Beatrix és húga intelligens, udvarias nőkké érettek, elkényeztetett neveltetésük megtanította őket arra, hogy nekik is minden jár, ahogy a szüleiknek. „Soha nem lesznek valódi dolgozó királyi családtagok, de profitáltak családi kapcsolataikból – írta meg a Life. András számos ügyfelének és külföldi királyi családtagnak mutatta be őket. Beatrix és Eugénia abban a világban nőttek fel, ahol mindig volt valaki, aki mindent megcsinált helyettük” − tette hozzá a jólértesült. Beatrice hercegnő, András és Sarah Ferguson legidősebb lánya jelenleg a BY-EQ − a 2022-ben alapított technológiai tanácsadó cég − vezérigazgatója. Férje a milliomos ingatlanfejlesztő, Edoardo Mapelli Mozzi.